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本土社團力挺陳柏惟　「國民黨鬥臭攻擊泥巴戰無下限」

▲▼立委陳柏惟被爆肇逃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，由於這被視為國民黨主席朱立倫回任後首役，又牽動2022地方選舉各陣營佈局，格外受矚。多個本土社團7日發出聯合聲明表示，國民黨質疑陳柏惟是「3零立委」、支持大麻合法化又曾駕車肇逃，是「鬥臭攻擊泥巴戰」，呼籲支持者投票反對罷免案。

本土社團台灣社、台灣中社、台灣北社、台灣南社、花蓮東社、台東東社、台灣客社、台灣教師聯盟、台北水噹噹姊妹聯盟今天下午發布聯合聲明表示，國民黨近日傾全黨之力聯合顏清標家族，展開毫無下限惡意的抹黑、鬥臭攻擊泥巴戰，其手法讓人聯想到北農前總經理吳音寧、中研院前院長翁啟惠遭受鬥爭的情況，以及二二八和白色恐怖時期，國民黨一樣用抹黑、栽贓、誣蔑對待台籍菁英。

本土社團聲明指出，朱立倫說陳柏惟是「3零」立委，但實際上陳柏惟在立法院3會期間共提出36案，第二會期的出席率、質詢率、法案與預算審查都是100%，還被公督盟評為優秀立委；另還說陳柏惟支持大麻合法化，但實際上，陳是支持罕病治療、救命必需的藥用大麻，不是朱立倫栽贓的全面合法。

至於近期陳柏惟遭爆料曾在10年前駕車肇逃，本土社團聲明表示，明明法院判決書上清楚寫著陳柏惟已有反省悔悟之心，並與當事人達成和解，更何況2011年當時是前總統馬英九執政，陳柏惟才剛出社會、打兩份工，是月薪20K打工青年，國民黨批評是要提醒台灣人千萬不可以讓國民黨再回執政？

本土社團聲明表示，國民黨早已擇定下一個罷免對象是無黨籍立委林昶佐，而陳柏惟、林昶佐兩位都恰好是小黨、立法院外交及國防委員會成員，少了他們兩人，國民黨將可以多數橫行無忌，「以中國國民黨長期以來的親中言行，加上中國對台灣日益增強的併吞意圖，不禁讓人懷疑這一連串的事件之間的關聯程度，更要問背後操縱者是誰？」

本土社團呼籲，敬告國民黨，選舉輸贏兵家常事，台灣國家整體的利益和前途才是可長可久和最重要的。台灣的民主政治文化在言論自由開放式討論運行中，台灣人理性成熟的思考能力日益成熟，「請不要再為了一時的誘餌或顏家政治利益，全然放棄民主政治的基本原則，賠上全黨的未來發展空間。」

本土社團呼籲，台中的地方青年子弟們，為了台中和台灣共同的未來利益和前途，請排除萬難，前往投票所，踴躍投下反對罷免的一票，將「顏家地方惡霸勢力」徹底逐出，不要讓利用抹黑、栽贓、誣蔑惡意霸凌手段牟取利益者，在台灣有繼續生存的空間。

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