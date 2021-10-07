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批綠營為陳柏惟加油打氣　鄭麗文：受害者家屬該怎麼接受？

▲▼鄭麗文批評民進黨為陳柏惟承認肇逃加油。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

▲鄭麗文批評民進黨為陳柏惟承認肇逃加油。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟日前遭爆曾肇事逃逸，恰逢「刪Q」罷免行動而使此案備受關注。國民黨立委鄭麗文7日批評，民進黨民代、側翼都為陳柏惟承認肇事逃逸按讚打氣，「受害者家屬該怎麼接受？」、「這些政客跟側翼還有沒有同理心可言？」。

鄭麗文透過臉書批評，陳柏惟被踢爆肇事逃逸後，面對質疑，第一時間用「這是政治攻擊」來甩鍋一切。「請陳柏惟先學會做一個守法公民，再來當立法委員」，肇事逃逸已經證明自己不負責任，且抱持著惡劣的僥倖心態，「這樣的中華民國立委要罷免」。

鄭麗文強調，儘管陳柏惟強調當天已去警察局報案，但起訴書載明陳柏惟「駕駛上開自用小客車逃離現場」， 嗣警調閱道路監視器發現陳柏惟所駕駛之上開車輛而循線查獲，明明就是出事後被抓包，還想甩鍋、卸責、帶風向「說謊又肇逃的立委，民進黨確定還為這種人站台嗎？」。

鄭麗文質疑，陳柏惟在臉書發表聲明坦承，「十年前這個交通事件，不是抹黑，是刻在我心上的事件」，承認肇事逃逸後，民進黨立委、市議員甚至側翼，都為陳柏惟承認肇事逃逸按讚打氣。這樣讓受害者家屬該怎麼接受？這些政客跟側翼還有沒有同理心可言？

鄭麗文認為，「肇事逃逸」跟「勇於承擔」基本上是反義詞，真的「勇於承擔」何來「肇事逃逸」？肇事逃逸代表陳柏惟遇到問題的第一反應就是逃、沒有承擔勇氣，會誇讚一個肇事逃逸的加害人是勇於承擔的政黨，怎麼讓人接受這樣的民進黨？

鄭麗文呼籲，這麽不適當的立委，台中第二選區選民還是有選擇的機會，在10月23日出門投下罷免票，就是為海線換掉「一天到晚鬧笑話、同意開放萊豬、擋國際疫苗的側翼立委」。

▼國民黨立委鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

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