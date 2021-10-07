陳柏惟涉賭稱玩「快打旋風」　他秀證據打臉：還輸掉1000塊

▲前國民黨青年部主任陳冠安。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安 X 黨革青）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前肇事逃逸，更另有網友爆料，其他有關賭博的判決書中也出現「陳柏惟」，質疑是否和立委陳柏惟有關。對此，陳柏惟今（7日）證實，「去那邊（電子遊藝場）打電動，有時候會玩快打旋風，有時候玩麻仔台」，但他怒駁涉賭。

不過，前國民黨青年部主任陳冠安用司法系統搜尋陳柏惟涉及的案子「臺灣高雄地方法院101年度易字第934號刑事判決」，發現陳柏惟當天不是在玩「快打旋風」，而是「賓果星球」。

陳冠安表示，不知道陳冠安受訪時是記憶模糊，還是刻意混淆，不據實陳述「當天」是在玩賓果，而導引報導風向至不容易聯想到賭博性質的快打旋風。

陳冠安說，再來，判決書更清楚載明，陳柏惟向警察證稱當天玩賓果機檯是「先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元」。用社會常識去想，如果只是玩遊戲，怎麼會有「輸錢」的說法？因為在積分可以換錢的時候，才會有輸贏的問題。

再來看看判決書裡的一段文字，其實就證明了，該電子遊戲場確實有拿積分換現金的情形：「適有賭客乙OO (另經檢察官不起訴處分)…至上開電子遊戲場把玩機檯，並將計分卡交予子OO，由子OO通知宙OO，放置1500元現金再靠近停車場入口處之1樓樓梯口之紙盒內，再由子OO示意乙OO前往取得該1500元」。

陳冠安指出，簡單來說，陳柏惟沒有被以賭博罪起訴，在這起案件只是證人和客人，是客觀事實；但同時，陳柏惟自承當天玩賓果機檯輸1000元，該賭場有拿積分換現金的情形，也是判決書載明的事實。

陳冠安說，陳柏惟或許應該要再解釋一下，為何當時會對警察說自己輸錢？否則「沒被賭博罪起訴但有賭博行為」，就是一個合理的猜測。最後再做一個呼籲，公評陳柏惟就好，不要涉及他的家人。