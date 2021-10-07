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陳柏惟撞人「不報警、不留電話」光速逃離！網曝暗黑心態：超惡劣

記者邱晟軒／綜合報導

面臨罷免案的台灣基進立委陳柏惟，昨（6日）被媒體人黃揚明踢爆10年前曾開車撞傷人，事發當下未留下電話、叫救護車或是報警，而是選擇肇事逃逸，直至警方調閱監視器查獲才俯首認罪。對此，有一名陳柏惟支持者就表示，自己阿姨7年前也是遭肇事逃逸受害而不幸身亡，悲憤痛批「肇事逃逸就是間接殺人！」

資深媒體人黃揚明昨日在臉書發文指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，他近日接獲爆料，有證據顯示陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，肇事後未採取電話報案或直接將被害人姓名送醫，更沒有停留於現場等候警方前來處理責任歸屬，而是選擇第一時間逃逸現場，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。

▲▼陳柏惟認了曾肇事逃逸，掀起網友一面倒砲轟。（圖／翻攝自Dcard）

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針對媒體人爆料，陳柏惟也立即發表聲明承認此事，「當時自己無立委身份，也還不成熟，事後他做了反省，也調整了自己的人生，後來加入基進黨時，也向黨主席與同事做了報告，「沒有否認過這件事情，在罷免案滾滾而來時造成大家擔心，感到非常不好意思，而罷免案則交由選民決定。」

對此，有一名網友就在Dcard發文表示，「曾經我是3Q陳柏惟委員的支持者，一直都很支持他為台灣堅持的一些事情」，不過看到肇事逃逸的黑歷史後，「想到7年前跟我很要好的阿姨，在家附近騎車被酒駕撞死，那個人撞完就肇事逃逸，後來才判關十年。」

該網友感嘆，「我真的要說肇事逃逸的行為很惡質，不叫救護車，不留電話號碼，跟間接殺人有沒什麼兩樣？如果當時及時送醫搶救也許我阿姨還有機會可以救活...」

▲▼陳柏惟認了曾肇事逃逸，掀起網友一面倒砲轟。（圖／翻攝自Dcard）

▲陳柏惟認了曾肇事逃逸，掀起網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

她還提到看見陳柏惟面對媒體受訪時，不斷強調自己當時是疲勞駕駛，卻不提肇事逃逸這件事情，讓她氣得直呼，「作為肇事逃逸的人，到底有什麼好不能交代為什麼要做這件事情，誠實面對做錯的事情這麼難嗎？陳的粉絲還一直講一些意識形態的話來護航，說肇事逃逸沒什麼大不了，基進黨第一時間也是先轉移焦點，而不是讓陳柏惟出來面對這件事情，只能說政治真的很噁心！」她最後也期望，「台灣對於肇事逃逸真的要加重罰則，不然遺憾的事情也只會一再發生。」

貼文曝光後，引起許多網友紛紛回應，「當事人有沒有和解跟肇逃的事實是兩回事，我不認為一個不負責任的人可以當政治人物」、「肇逃擺明就是膽小怕事，逃避責任的鐵證」、「肇事逃逸的人都很糟糕，根本有性格缺陷，撞到人受傷這麼嚴重的事情，不趕快協助送醫，一點作為人的良知都沒有？」、「傷者重傷被他遺棄欸..」、「肇逃不就在賭沒監視器嗎？Ｘ你Ｘ，撞人會肇逃怎看都非常惡劣，正常人撞人會跑嗎？是一個生命欸」。

▼綠營政治人物齊喊「陳柏惟，加油」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼陳柏惟認了曾肇事逃逸，掀起網友一面倒砲轟。（圖／翻攝自Dcard）

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