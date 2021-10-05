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BNT疫苗配送延後　桃園7、8日接種學校改12到18日施打

▲桃園校園BNT接種計畫，原訂10/ 7、8日接種學校順延至10 / 12- 18日。（圖／市府提供）

▲桃園校園BNT接種計畫，原訂10/ 7、8日接種學校順延至10 / 12- 18日。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市校園BNT接種計畫，市長鄭文燦表示，截至10月1日為止，全市已有77校共計9萬2,566位學生完成BNT疫苗接種作業。因應中央BNT疫苗配送時程延後，原訂10月7、8日預備接種的學校，將順延至10月12至18日，由教育局協調全市國中、高中（職）及五專學生接種期程，桃園預計於10月18日將完成全市BNT疫苗入校接種作業。

另外，桃園第10期疫苗接種規劃方面，70歲以上（60歲以上原住民）長者以造冊方式，接種莫德納疫苗第二劑，連同4日和明(6日)日兩天，將完成共計約6萬2,000人接種；此外，65至69歲長者莫德納疫苗第二劑，市府將依中央流行疫情指揮中心疫苗配賦到位，立即為長者安排接種作業。

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又，第11期疫苗接種作業，包括7月22日（含）以前已接種AZ第一劑之18歲至55歲民眾，以及7月30日（含）以前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾，可接種AZ第二劑；47歲（含）以上、12歲至22歲，以及18歲以上第九類對象，可接種BNT第一劑疫苗。意願登記時間自即日起至10月6日中午12時止，並於10月11日上午10時至13日中午12時開放預約接種，目前規劃於10月15至10月21日進行施打作業。

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