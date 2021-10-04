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桃園加碼機車駕訓補助　鄭文燦：肇事風險可減少5分之1

▲桃園加碼機車駕訓補助

▲桃園加碼機車駕訓補助，減少肇事風險。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應 10月為全國「交通安全月」，桃園市政府與公路總局合作、4日於中壢區太子駕訓班辦理「機車駕訓教學觀摩會」，市長鄭文燦於會中表示，市府透過機車考照駕訓班訓練計畫，搭配機車駕訓班的專業場地，將安全駕駛觀念植入年輕駕駛人心中；據統計，經機車駕訓班考取駕照者，肇事風險可減少5分之1，違規風險可降低3分之1。▲桃園加碼機車駕訓補助

▲中壢區太子駕訓班辦理「機車駕訓教學觀摩會」。（圖／中壢監理站提供）

鄭市長指出，近年交通事故死傷數最多的為18至24歲年輕機車族群，尤其機車族常運用暑假考取駕照，並於9月開學後上路，在經驗不足的情況下，常有路口、超速或變換車道的車禍發生。因此，市府與公路總局合作，推動「機車考照駕訓班訓練計畫」並提供補助，由市府補助1,000個名額，公路總局新竹監理所補貼1,600個名額，凡經機車駕訓班訓練考取駕照後，每名可補助1,300元訓練費，總計約2,600名桃園市民受惠。▲桃園加碼機車駕訓補助

公路總局局長許鉦璋表示，近年來機車數量增多，道路環境也愈加複雜，肇事狀況嚴重，因此呼籲年輕駕駛人參與相關駕訓班，訓練騎乘技術及認識道路環境，注意路況減少違規情形，期待透過眾人共同努力，減少交通事故。▲桃園加碼機車駕訓補助

交通部道安委員會執行秘書吳木富表示，據統計，18至24歲年輕機車族群較易因無照駕駛、路況不熟、搶快而發生交通事故，尤其去（2020）年交通事故死亡人數約3,000人，年輕族群約有349人，占比11.7%，其中更有293人為騎乘機車肇事，比例相當高。

新竹區監理所吳季娟所長指出，今(2021)年機車駕訓民眾報名相當踴躍，桃竹苗地區報名參訓人數已經超過3,800人，機車駕訓有學科6小時、術科10小時課程，重點除了直線平衡、變換車道、二段式轉彎等，希望將常見違規原因，透過在課程上訓練提醒，讓民眾安全騎乘機車上路。

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