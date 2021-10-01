桃園公費流感疫苗開打　鄭文燦：應與新冠疫苗接種至少隔7天

▲公費流感疫苗今天開打，市長鄭文燦1日視察後表示，接種公費流感疫苗應攜帶健保卡與新冠肺炎黃卡，其中與新冠肺炎接種間隔至少要7日以上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

公費流感疫苗1日開打，桃園市長鄭文燦視察流感疫苗施打狀況後表示，今年公費流感疫苗分2階段施打，第1階段今日開打，實施對象與去年相同；但建議接種流感疫苗要攜帶健保卡與新冠肺炎黃卡接種紀錄，兩者應間隔至少7日以上，以避免發生疫苗接種不良事件，發生無法釐清狀況。

鄭文燦今天上午視察桃園區衛生所流感疫苗接種狀況後指出，今年公費流感疫苗分2階段施打，第1階段今日開打，接種對象包括65歲以上長者、國小至高中（職），五專一至三年級學生以及滿6個月以上至國小入學前幼兒等11類人員。第2階段在11月15日起開打，施打對象則為50歲至64歲無高風險慢性病成人。

▲公費流感疫苗今天開打，桃園區衛生所有民眾前往接種公費流感疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提醒，接種公費流感疫苗者，應前往合約院所預約或接種前，也須主動告知疫苗接種史，其中應與新冠肺炎疫苗接種間隔7日以上，以避免發生疫苗接種不良事件，減少無法釐清的情形。另外，桃園市目前獲配賦57萬劑公費流感疫苗，教育局與衛生局增購1萬2,250劑與3,000劑預備量，數量相當充足，目前桃園13區衛生所與流感疫苗合約院所共計280家，每天服務量能可達1萬人，民眾施打前可先至桃園市衛生局網頁上流感疫苗專區查詢鄰近合約院所，減少現場等候時間。

針對新冠肺炎疫情，鄭文燦解釋，目前疫情正逐步收斂，隨著COVID-19疫苗陸續到位，預計10月底前，桃園市第一劑疫苗涵蓋率可望到達7成、第二劑疫苗涵蓋率則會將近3成，未來還會陸續提升；另外，明2日起在桃市56個社區接種站施打高端疫苗第二劑，預計有4.8萬人接種，全市接種高端第一劑超過6萬人，部分民眾尚未接種第二劑，中央也開放20歲以上民眾可隨時至社區接種站或醫療院所接種高端疫苗。

▲公費流感疫苗今天開打，市長鄭文燦1日向接種市民問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，截至9月30日為止，桃市新冠肺炎疫苗人口涵蓋率約55.92%、劑次涵蓋率到達 65.01%、完整接種兩劑涵蓋率約有9.08%，預估10月將是重要轉捩點，桃市劑次人口涵蓋率將可穩定突破70%、兩劑涵蓋率可望達30%；至於目前校園BNT疫苗接種計畫已進入國中階段，根據教育局統計，桃市國中9月30日施打7校，目前已累計施打16所學校，累計施打學生計有13,556人，計有2,819人次請疫苗假，比例為20.8％。

鑑於各校都必須設置疫苗稀釋站，遵守嚴謹SOP程序以確保疫苗安全劑量。隨著師生疫苗覆蓋率逐漸提升，學校完成第一劑疫苗接種期滿14天後，可規劃戶外教學等活動，國高中在學校完成第一劑疫苗接種期滿14天後，可回復場地（館）租借，國小則暫時除樂齡學習中心與操場外，仍先暫緩場地（館）租借事宜。

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