　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園公費流感疫苗開打　鄭文燦：應與新冠疫苗接種至少隔7天

▲公費流感疫苗今天開打，市長鄭文燦1日視察後表示，接種公費流感疫苗應攜帶健保卡與新冠肺炎黃卡，其中與新冠肺炎接種間隔至少要7日以上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲公費流感疫苗今天開打，市長鄭文燦1日視察後表示，接種公費流感疫苗應攜帶健保卡與新冠肺炎黃卡，其中與新冠肺炎接種間隔至少要7日以上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

公費流感疫苗1日開打，桃園市長鄭文燦視察流感疫苗施打狀況後表示，今年公費流感疫苗分2階段施打，第1階段今日開打，實施對象與去年相同；但建議接種流感疫苗要攜帶健保卡與新冠肺炎黃卡接種紀錄，兩者應間隔至少7日以上，以避免發生疫苗接種不良事件，發生無法釐清狀況。

鄭文燦今天上午視察桃園區衛生所流感疫苗接種狀況後指出，今年公費流感疫苗分2階段施打，第1階段今日開打，接種對象包括65歲以上長者、國小至高中（職），五專一至三年級學生以及滿6個月以上至國小入學前幼兒等11類人員。第2階段在11月15日起開打，施打對象則為50歲至64歲無高風險慢性病成人。

▲公費流感疫苗今天開打，桃園區衛生所有民眾前往接種公費流感疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲公費流感疫苗今天開打，桃園區衛生所有民眾前往接種公費流感疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提醒，接種公費流感疫苗者，應前往合約院所預約或接種前，也須主動告知疫苗接種史，其中應與新冠肺炎疫苗接種間隔7日以上，以避免發生疫苗接種不良事件，減少無法釐清的情形。另外，桃園市目前獲配賦57萬劑公費流感疫苗，教育局與衛生局增購1萬2,250劑與3,000劑預備量，數量相當充足，目前桃園13區衛生所與流感疫苗合約院所共計280家，每天服務量能可達1萬人，民眾施打前可先至桃園市衛生局網頁上流感疫苗專區查詢鄰近合約院所，減少現場等候時間。

針對新冠肺炎疫情，鄭文燦解釋，目前疫情正逐步收斂，隨著COVID-19疫苗陸續到位，預計10月底前，桃園市第一劑疫苗涵蓋率可望到達7成、第二劑疫苗涵蓋率則會將近3成，未來還會陸續提升；另外，明2日起在桃市56個社區接種站施打高端疫苗第二劑，預計有4.8萬人接種，全市接種高端第一劑超過6萬人，部分民眾尚未接種第二劑，中央也開放20歲以上民眾可隨時至社區接種站或醫療院所接種高端疫苗。

▲公費流感疫苗今天開打，市長鄭文燦1日向接種市民問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲公費流感疫苗今天開打，市長鄭文燦1日向接種市民問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，截至9月30日為止，桃市新冠肺炎疫苗人口涵蓋率約55.92%、劑次涵蓋率到達 65.01%、完整接種兩劑涵蓋率約有9.08%，預估10月將是重要轉捩點，桃市劑次人口涵蓋率將可穩定突破70%、兩劑涵蓋率可望達30%；至於目前校園BNT疫苗接種計畫已進入國中階段，根據教育局統計，桃市國中9月30日施打7校，目前已累計施打16所學校，累計施打學生計有13,556人，計有2,819人次請疫苗假，比例為20.8％。

鑑於各校都必須設置疫苗稀釋站，遵守嚴謹SOP程序以確保疫苗安全劑量。隨著師生疫苗覆蓋率逐漸提升，學校完成第一劑疫苗接種期滿14天後，可規劃戶外教學等活動，國高中在學校完成第一劑疫苗接種期滿14天後，可回復場地（館）租借，國小則暫時除樂齡學習中心與操場外，仍先暫緩場地（館）租借事宜。

【更多新聞】

►桃園2國中生打完BNT身體不適！「1人全身狂冒冷汗」緊急送醫

►25年老車上路突冒大量濃煙　巡警急借滅火器幫滅火

►情色主播揪「手拉肧」空中極樂　他花1萬想洗白脫不了身

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
《魷魚遊戲》藏身世秘密！「老人是男主親爸」　10大關鍵曝光
快訊／飯店倒塌驚傳「騎士路過遭壓」！人找到了
急尋黑轎車！飯店倒塌前猛踩煞車　求行車紀錄器還原現場
快訊／高雄女頂樓墜落　當場死亡
辣妹「全職扮狗」咬球　年收破2700萬！
拳擊女王陳念琴罹癌！　頭髮掉光訓練一半想吐
漫波飯店拆除時突倒塌！　可能原因曝光
飯店突倒疑「見狂奔人影」！　下秒遭吞噬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

桃園推廣商用三輪電車　鼓勵物流配送導入低碳零碳

全國交通安全月上路　屏警推廣路口停讓文化

2021桃園鐵玫瑰藝術節　抗疫振興全力開演《我們來幹大事》！

桃園青埔橫山書法藝術館　10月底首展「飛墨橫山」

金山中角灣「包山包海微美館」開張　藝術創作人視角品味在地風情

新北金山國小「瘋文資」　無形文化資產「蹦火仔」線上學

交通安全月大執法　潮警「慢、看、停」三口訣保平安

桃園公費流感疫苗開打　鄭文燦：應與新冠疫苗接種至少隔7天

竹市「環保消費‧外送re餐盒」啟動　享「餐具回收」送咖啡

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

桃園推廣商用三輪電車　鼓勵物流配送導入低碳零碳

全國交通安全月上路　屏警推廣路口停讓文化

2021桃園鐵玫瑰藝術節　抗疫振興全力開演《我們來幹大事》！

桃園青埔橫山書法藝術館　10月底首展「飛墨橫山」

金山中角灣「包山包海微美館」開張　藝術創作人視角品味在地風情

新北金山國小「瘋文資」　無形文化資產「蹦火仔」線上學

交通安全月大執法　潮警「慢、看、停」三口訣保平安

桃園公費流感疫苗開打　鄭文燦：應與新冠疫苗接種至少隔7天

竹市「環保消費‧外送re餐盒」啟動　享「餐具回收」送咖啡

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

漫波飯店倒塌！南韓也有拆遷大樓「驚悚垮下」　活埋公車9死8傷

桃園推廣商用三輪電車　鼓勵物流配送導入低碳零碳

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做「這項檢查」

全大運／鄧淳薫錯過2次蘇迪曼盃　搭李佳馨球路很合計畫出征歐洲

郭碧婷女兒1歲了！開豪華派對「Q萌正臉終於曝光」　網high：像媽媽

全國交通安全月上路　屏警推廣路口停讓文化

2021桃園鐵玫瑰藝術節　抗疫振興全力開演《我們來幹大事》！

桃園青埔橫山書法藝術館　10月底首展「飛墨橫山」

陳禹勳打疫苗狂瘦3公斤　自曝發燒床單濕整片「隊友以為尿床」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

即／台88線車禍雙向封閉　大貨車自撞「橫躺路中央」

桃兒童公園色情入侵！掃條碼驚見清涼照

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

女警蹲坐路邊架機取締超速　重機騎士質疑偷拍反蒐證

南投青年宅一期動土　在地年輕人：一定要去排抽籤

南投重機騎士擦撞貨車送醫急救

即／Toyz涉毒規模如中盤商　裁定羈押

國家歌劇院5歲了　疫情後盼觀眾入場看表演

2021年南警績優員工表揚

執行署台南分署法拍會10/5登場

劉櫂豪爭取普悠瑪台東=台北「日加2班次」

大白天開名車剪電纜　害女騎士絆倒

更多熱門

相關新聞

鼓勵廚餘養豬轉型　桃園啟動「雙倍加碼」

鼓勵廚餘養豬轉型　桃園啟動「雙倍加碼」

鑒於非洲豬瘟疫情嚴峻，為防堵疫情，桃園市長鄭文燦1日在市政會議上表示，10月1日起將持續禁止199頭以下的畜牧場使用廚餘、動物性廢渣與屠宰場下腳料，並推出轉型使用飼料與獎勵退場方案。目前桃市199頭以下之養豬場有170家業者，將採取「雙倍加碼方案」，農委會補助多少、桃園就比照補助，同時適用轉用飼料以鼓勵退場。

公費流感疫苗開打　雲林加購肺炎鏈球菌守護長者

公費流感疫苗開打　雲林加購肺炎鏈球菌守護長者

疫情重災戶桃捷平均運量少55%　去年虧損7.38億

疫情重災戶桃捷平均運量少55%　去年虧損7.38億

桃園21家KTV下周二復業　全程禁飲食+戴口罩

桃園21家KTV下周二復業　全程禁飲食+戴口罩

陳學聖質疑鄭文燦對公投案心虛　桃市府回擊

陳學聖質疑鄭文燦對公投案心虛　桃市府回擊

關鍵字：

公費流感疫苗開打鄭文燦間隔至少7日

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

即／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！警消搜救中

漫波飯店倒塌瞬間曝！小客車驚恐急煞

Toyz全身脫光受檢進牢房　6室友陪他但沒互動

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

呱吉驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面