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長者施打莫德納第二劑　鄭文燦：10月底疫苗人口涵蓋率達70%

▲桃園10月底疫苗人口涵蓋率達70%

▲桃園展演中心疫苗接種站正展出「無瑕天境—劉雲生創作個展」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日於視察桃園展演中心、中壢自強市民活動中心疫苗接種站作業情形表示，莫德納疫苗安全且有效，施打後可提高保護力，市府會持續努力，讓更多人完成接種，並以10月底完成桃園疫苗人口涵蓋率達70%、完成接種兩劑的人口涵蓋率達30%為目標。▲桃園10月底疫苗人口涵蓋率達70%

鄭市長說，市府安排今日及10月6日為70歲以上（原住民60歲以上）長者接種莫德納第二劑疫苗，並提供愛心計程車、復康巴士等免費接送服務；而目前台灣疫情逐步收斂中，政府陸續開放部分場館及管制措施，仍請市民戴好口罩，落實個人防疫工作，才能讓生活盡快恢復正常。▲桃園10月底疫苗人口涵蓋率達70%

防疫期間，桃市府團隊認真做好每一件事，在疫苗施打政策上，長者疫苗施打率超過80%，是全國第一，另將有超過13萬名高國中生完成疫苗施打；另外，桃園展演中心最新檔期正展出「無瑕天境—劉雲生創作個展」，高齡85歲的中國知名畫家劉雲生老師，以擅長的水彩媒材，巧妙描繪人物及風景，市民朋友接種同時也可駐足欣賞精彩的水彩藝術創作。

文化局長莊秀美表示，桃園展演中心週邊是藝文特區，近年來，吸引許多年輕朋友移居藝文特區，因最近展演口心設置疫苗接種站，許多移居特區的居民表示，平日忙碌工作，往返桃園和台北之間，忽略認識特區的週邊環境，直到來疫苗接種站打疫苗，才發現桃園展演中心很好的藝文設施。包括市府文化局長莊秀美、民政局長陳靜航、桃園區長陳玉明、中壢區長鄭詩鈿均一同出席視察。

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