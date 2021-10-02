這縣市振興加碼「好機車」　汰舊換新最高補助2萬6！新購送1萬8

▲桃園市長鄭文燦2日視察八德區高端疫苗第二劑接種狀後表示，桃市56處社區接種同步實施，預計將有4萬8千市民預約接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日視察高端疫苗第二劑接種狀況後表示，桃園全市開設56處社區接種站，今天預計可完成4萬8千多位市民接種。桃園市10月底第一劑疫苗覆蓋率將達七成以上，第二劑疫苗覆蓋率也將達三成，目前接種率略高於全國，針對疫情收斂階段，請市民踴躍接種疫苗，以提高疫苗覆蓋率與保護力。

此外，桃園市推出市民限定的「綠色好機車振興方案」，凡年滿18歲設籍桃園市民眾，可於10月8日至12月31日，使用桃園好市乘雙券或振興五倍券5000元購買桃園電動機車，採汰舊換新方案可讓5,000元變2萬1,000元，採新購電動機車方案可讓5,000元變1萬6,000元。若加計中央與桃園加碼補助後，汰舊換新最高補助2萬6,000元，新購電動機車最高補助1萬8,000元，限量9,000個名額。

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▲桃園市八德區高端疫苗第二劑接種狀，接種市民接受疫苗注射。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午前往八德區大漢市民活動中心、大溪區仁愛市民活動中心視察疫苗施打作業。鄭文燦指出，高端疫苗第二劑施打，桃市開設56處社區接種站，預計可完成4萬8千多位民眾接種，國產高端疫苗已經由美國國家衛生研究院專案授權，高端疫苗的中和抗體效價超過AZ疫苗，目前已進行第三期臨床試驗，安全性、有效性受到認可，請市民朋友放心接種。



鄭文燦提醒，民眾今日若無法到社區接種站施打，可至1922平台預約，自行至醫療院所進行接種。另外，接種疫苗後，請市民妥善保存疫苗接種紀錄卡（黃卡），或下載「健保快易通」APP，裡面的「健康存摺」可查詢疫苗接種、就醫、用藥等健保雲端資訊。

▲桃園市長鄭文燦2日視察八德區高端疫苗第二劑接種狀，並向接種市民慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對政府發放的振興五倍券，鄭文燦強調，振興五倍券將於10月8日起發放，市民可到市府網站登記「桃園好事成雙券」抽籤，總共有23萬1千個名額，抽中即可用200元振興五倍券換400元好事成雙券、500換1千、1千換2千；另外還有1千個名額，可用5千換1萬2千，讓振興五倍券放大雙倍以上。

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