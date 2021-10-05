鄭文燦、陳其邁早知「內用免隔板」？　黃珊珊：資訊比我們更暢通

▲台北市副市長黃珊珊出席「商圈嘉年華-玩轉商圈一起購」。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

指揮中心4日公布，餐廳內用可以不限隔板或1.5公尺間距，面對北市何時宣布？台北市副市長黃珊珊4日坦言，不可能今天宣布、明天就討論出來；然而事隔一日，桃園市與高雄市立刻公布餐飲內用鬆綁指引，引發外界質疑「超前部署」。對此，黃珊珊5日回應，相信這2縣市「資訊應該比我們更暢通」。

黃珊珊5日出席「商圈嘉年華-玩轉商圈一起購」活動，被問到經濟部KTV指引，黃珊珊提及，下午5時30分才要開會討論，不過4日北市府已有研議並做初步決議，要求每間包廂都得有QRcode掃實名制，但重點還是防疫，而不是處罰民眾，要思考怎麼樣才比較可行、業者不會太困擾。

被問到會不會覺得中央突然宣布免隔板，導致北市措手不及？黃珊珊說，這些事情應不是臨時決定的，其實可以事先跟地方政府說明，北市看到這些資訊後，商管處必須和業者溝通、討論如何執行較能配合，否則業者也很困擾。事先溝通比事後大家再做調整還要好，不然外界會質疑北市為何不遵守中央規範？或讓人覺得政府之間沒有聯絡，這不是好事。

針對桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁是否提前知道中央規劃，還能「超前部署」？黃珊珊說，「他們狀況可能跟我們不太一樣吧！」北市本來就有在準備，但相關細節得等中央指示，「相對來說，我們可能知道的都比較晚啦！」但到底誰快、誰慢都不是很重要，「這是同一個國家，有需要用到這樣子嗎？」

媒體追問，是否認為桃園與高雄比較早知道？黃珊珊說，「我不覺得他們早不早知道，但我相信他們資訊應該比我們更暢通。」