曾手打警察肉槍！她這次全裸開腿衝了　鄉民嗨爆挺到底

▲鮑大媽當著一整群鎮暴警察的面脫光衣服，做出極具挑釁意味的動作。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國民間組織Tahlufah9月28日發動反政府抗議示威，但整場活動的焦點卻是一名女子，她不畏旁人眼光，在一整群黑衣鎮暴警察面前脫光身上衣物，連內褲也沒穿，做出極具挑釁意味的動作，扭動身軀、躺地開腿大露私處。不過這並非她第一次在示威場合做出誇張動作，先前曾用手攻擊警察下體。

綜合椰子網曼谷等外媒報導，這場示威活動地點就在首都曼谷，當地警方派出大批警力到場，期間部分示威者朝警察扔擲爆裂物、發射彈弓，最終有9名集會人士被逮捕，當局以「10人以上群聚滋事」、「違反緊急狀態法和傳染病法」等罪名將他們起訴。

然而整場抗議活動的焦點，卻是一名被稱為「鮑大媽」（Pa Pao）的女示威者Worawan Sae-aung。依據推特流傳的影片，鮑大媽在眾人圍觀的狀態下，當著一整群鎮暴警察的面脫光衣服，做出極具挑釁意味的動作，接著躺在馬路上，高舉雙腿開合，3點全露坐在馬路中央抗議。

儘管鮑大媽的舉動引來親政府人士反感，但受到大批民眾支持。部分臉書網友表示，有些人認定裸體是不合適的行為，「但奇怪的是，當警察拖行、踩踏、追捕、射擊傷害示威者和孩童老人時，這些都不違反身為佛教國家的道德規範嗎？」

警方29日宣布，將依法對鮑大媽的行為究責，罪名為在公眾場合公然裸露，將面臨5000泰銖（約新台幣4460元）罰款。

事實上，這並非鮑大媽首次在抗議場合做出誇張舉動，曾用手攻擊員警下體、在示威演說中眨眼放電、在警察面前擺出怪異姿勢等，早已成為網紅示威者。

►她突襲見男友 影片卻遭洗版「妳男人出軌！」網揭穿4點超可疑

►他深情迎娶大電鍋！狂讚夢幻妻子安靜會做飯 4天後因1理由爆離婚

►8.7公分針刺進陰莖！卡男童尿道3小時 醫師「刺破GG」讓他解脫

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜