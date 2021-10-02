緬甸188cm「天菜和尚」挺示威遭捕6個月！憔悴監獄照曝　粉絲心碎

▲緬甸男模Paing Takhon因身材姣好一度爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon）

記者王佩翊／編譯

緬甸25歲男模兼演員Paing Takhon擁有188公分的身高以及精壯8塊肌的完美身材，先前短暫出家的照片曝光後，更因此被封為「天菜和尚」，一度爆紅，甚至曾經獲選全球百大最帥臉孔第10名。不過他4月因為公開反對軍政府政變，同時支持示威遊行者遭到逮捕。如今Paing Takhon的律師公開了一張他在監獄遭到關押的近照，只見他頂著略顯憔悴的臉龐，雙手掛在鐵欄上，讓粉絲們都心痛不已。

▲Paing Takhon已經遭到關押6個月。（圖／IG／paingtakhonfc）



Paing Takhon的律師在接受採訪時透露，他目前正被關押在仰光的一所監獄內，儘管環境不太好，當局也沒有採取任何防疫措施來抑制疫情在獄內擴散，不過Paing Takhon很努力適應，而在監獄裡的人都很照顧他，他也盡可能地幫助周遭的人。

律師同時也在Instagram上分享前往監獄探望Paing Takhon的照片，只見身穿白色上衣的Paing Takhon雙手掛在鐵欄上，對著鏡頭強顏歡笑，企圖不想讓大家擔心，卻讓粉絲看了更心碎。律師寫道，「其實我不想公開這張照片，但是每個人都在擔心他，並且詢問他的近況，因此我希望大家可以放心，至少他目前很安全。雖然這個地方住得不舒服，但是他很努力了。」

▲▼緬甸「天菜和尚」Paing Takhon。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon）



律師表示，在2月的政變後，緬甸軍政府規定審判應該要在180天內解決，而Paing Takhon的審判是從5月4日開始，也就是說應該要在11月4日結束，但他的審判卻被取消，他們只能從頭研議，討論如何重新來過。

另一方面，Paing Takhon 4月8日因「誹謗軍政府」罪嫌，遭警方依《刑事訴訟法》逮捕。他上月在獄中度過25歲生日，據一名已經出獄的獄友表示，Paing Takhon在獄內仍然堅持健身，保持身體健康。

事實上，早在4月就有網友公開Paing Takhon被捕後照片，當時從照片中可以看出他頭髮凌亂、面容憔悴，眼神十分空洞，早已不是過往那個面對鏡頭微笑的大男孩。

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