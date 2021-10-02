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8.7公分針刺進陰莖！卡男童尿道3小時　醫師「刺破GG」讓他解脫

▲▼ 伊朗一名10歲男童把一根長8.7公分的縫針插進下體。（圖／翻攝自泌尿科病例報告期刊）

▲伊朗一名10歲男童把長8.7公分的縫針插進生殖器，此個案被發表在《泌尿科病例報告》（Urology Case Reports）期刊。（圖／翻攝自泌尿科病例報告期刊）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗一名10歲男童把一根長8.7公分的縫針插進自己的下體，以較為鈍的一端塞入，卡在尿道約3小時，就醫後院方在多方考量之下採取新的治療方式，醫師慢慢推著鈍的一端，讓尖銳的那頭刺穿皮膚，最終成功把針取出。

每日郵報報導，這名10歲男童不知何種原因把縫針插進尿道後卡住，期間儘管有正常排尿一次，但縫針仍卡在尿道中。依據X光影像，針的所在位置使得院方難以使用傳統手法來解決，也就是把異物推至生殖器尖端取出。

沙希德薩多伊大學泌尿科專家瓦希迪（Serajoddin Vahidi）擔憂，用傳統方法取出縫針可能傷及孩童生殖器，最終決定使用新的手法。團隊先給男童麻醉，接著慢慢推著針的鈍部直到尖銳一端刺穿皮膚，成功把針取出。

現已知男童接受手術6個月後，可以成功排尿，顯示術後並未造成永久性損傷，院方也在排除虐童、精神疾病等可能性之後，讓孩子接受兒童精神科治療後出院。

瓦希迪事後受訪表示，此次採用的新方法是首次實作且相當成功，是除了傳統取出生殖器異物方法之外，可行的替代做法。

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