他深情迎娶大電鍋！狂讚夢幻妻子安靜會做飯　4天後因1理由爆離婚

▲卡西洛與電鍋結婚後，給了「新婚妻子」一個深情的吻。（圖／翻攝自推特／@lagidirumah）

記者葉睿涵／編譯

印尼男子卡西洛（Kahirol Anam）在推特發布照片，聲稱已和心愛的電鍋完婚，更將電鍋譽為他「夢幻的新娘」，讓照片在推特上迅速走紅，並引起不少網友熱議。豈知卡西洛卻在4天後宣布與「新婚妻子」離婚，讓不少人大感震驚。

據Times Now News報導，卡西洛9月23日在推特上公開了他與電鍋的結婚照，並配文「純白、恬靜、會做飯，是我夢幻的妻子」，發布了他對電鍋愛的宣言，瞬間吸引了不少網友的注意，並獲得逾4.4萬人點讚、1.3萬人轉發。

卡西洛在照片中身著白色傳統服裝搭配穆斯林的白色宋谷帽（songkok），而電鍋則披著一縷白色頭紗，卡西洛更在簽署結婚文件後，深情款款地給電鍋一個吻，還捧著電鍋拍了張結婚照。

網友們在看過這場有趣的婚禮後分成2派，有部分人覺得這場婚禮實在太荒謬，直接留言詢問，「這男人真的娶了他的電鍋嗎？」，但也有人非常支持卡西洛的決定並獻上祝福，「你真是個天才」、「會做飯又不多話，真是完美」、「我一直考慮和我的氣炸鍋結婚」。

然而就在婚禮完成後的第4天，卡西洛就以「妻子只會做飯，不會煮其他菜」的名義，宣布與「新婚妻子」離婚。正當所有人都大感震驚之際，卡西洛才公開，原來整個婚禮和離婚都是個玩笑，因為他是一名以搞笑內容創作而聞名網路的創作者。

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