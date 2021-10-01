透視裝女神變加油妹　頂「渾圓2球」嬌喊：加飽加滿！老司機嗨翻

▲ 網紅穿透視裝為客人加油，駕駛都融化了。（圖／翻攝自Instagram／@valent.268，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一名女網紅不吝展現好身材，清純的臉蛋和傲人雙峰和吸引大批粉絲，IG累計達44萬人追蹤。她經常上傳清涼的外拍照，令眾多粉絲大飽眼福，日前一段在加油站穿著透視裝，為客人加油的影片更是在社群媒體上掀起轟動。

網紅「婉婷 Valent」8月底上傳這段影片並發文寫下，「加飽加滿～上車～」只見畫面中她穿著一套藍白色的運動服，露出纖瘦的腰部與修長的美腿，但上半身幾乎透明，肉眼可清楚看見她裡頭穿著的藍色比基尼。她扮成加油站員工，稍微彎下腰來，一隻手撐著車子，為前來光顧的駕駛加油，不時對著鏡頭露出甜美笑容。

這段短短11秒的影片令許多網友神魂顛倒，紛紛留言表示，「這樣美麗 怎麽可以讓你打車油呢！過分了」、「可以幫我加油嗎」、「也太犯規了」、「全部員工都過來了」、「旁邊的員工很興奮」、「幸福的車主」、「我要融化了」。

不過，也有網友質疑，在加油站加油時應該不能用手機才對。婉婷事後對此留言解釋，事前已和加油站員工溝通，當下手機是以飛航模式進行拍攝，沒有安全問題。

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