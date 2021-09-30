宜市建業排水不良易積水　林姿妙令改善工程明年7月完工

▲宜蘭縣長林姿妙視察宜市建業排水改善工程進度，並限令2022/7月如期完成，以杜絕水患。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜市建業排水土堤及老舊漿砌石護岸大多不堪使用、通水能力不足，有積淹水情形發生，宜縣府去（2020）年向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，獲補助辦理「建業排水（0K+020~0K+532）排水改善工程及橋梁改建」工程，宜蘭縣長林姿妙30日前往視察進度，並責成在考量品質及安全的前提下，如期在明（2022）年7月完成工程建設，杜絕水患。

宜蘭水利資源處長李岳儒指出，宜市建業排水為宜縣管區域排水，沿途流經縣政中心及宜蘭科學園區等區域，排水路總長約1.27公里、集水面積為3.61平方公里（361公頃），現辦理建業排水出口（美福排水匯流處）至凱旋橋下游段，工程費為6,630萬元，工期約300日曆天；工程主要內容為排水護岸改建、旋流橋改建及出口閘門新建工程，案已於今（2021）年9月11日開工，預計明（2022）年7月完工，期改善當地積淹水情形。

水利資源處表示，建業排水現況土堤及老舊漿砌石護岸大多已不堪使用、通水能力不足及受美福排水洪水頂托等影響，常造成該地區內水不易排出，有積淹水情形發生，另為因應縣政中心周邊區域快速發展，原治理標準已不符需求，除極少河段可通過5年洪水外，其餘均無法通過2年洪水，預計改善工程完工後，相關排水設施將提升至10年重現期距洪水位保護標準，未來縣府也會持續爭取經費依序辦理建業排水其他各段改善工作，期能改善縣政中心、宜蘭科學園區及宜蘭運動公園周邊地區積淹水情形，以保障民眾生命財產安全並提升當地生活環境品質，為宜蘭縣民創造安全好生活。

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