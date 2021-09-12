家境困難！女學生PO徵求「聖母護專二手書廚師服」　網霸氣全包了

▲一名聖母護專新生，PO求聖母護專二手書、廚師服、餐飲工具等，她的苦境獲網溫馨回應。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一名聖母護專新生因為經濟狀況不好，上網PO求聖母護專二手書、廚師服、餐飲工具等，她的苦境獲得網友溫馨回應，1小時內按讚1477、257留言38次分享，其中更有王姓網友網霸氣全包了「你需要的東西，我幫你全部買齊…」，並要她加油好好讀書；也有人提供工讀職缺，網熱心讓人熱淚。但有網友說先跟學校確認再匯款吧，不曉得是不是詐騙。

一名聖母護專女新生在「宜蘭知識＋」PO：「我目前單親家庭，家裡只有母親的收入，家裡實在沒有多餘的錢讓我買新書所以想收學校的書籍，我目前就讀聖母護專，需要餐旅管理科的書籍，二手的畫過的都完全沒關係，可以算便宜一點的價格嗎……5000塊錢真的買不起。」

之後她再PO：「我是單親家庭，然後學校因為要買廚師服和一些些餐飲會用到的東西，但是我家收入不夠用，如果是二手的也好」。

PO文者的苦境，也引起網友回應：「這是我的電話，如果還沒買到課本，請跟我聯繫，你需要的東西我幫你全部買齊……」、「如果真的沒辦法5千我幫你付」、「課本有人協助你了，廚衣、櫥帽，如果有需要協助可以聯繫我！加油好好讀書」、「有得到了嗎？還需要什麼,買給你」、「老師幫我關心這個新生，需要幫忙的算我的」。

「看到留言就放心了，以前唸高中因為沒500塊買老師指定的教科書在課堂上被叫起來罰站臭罵一頓，看到這個文心都酸了」、「我兒子3年級，幫你看一下有沒有符合版本」、「找到7本符合版本的，如何給你」。

其中王姓網友溫馨霸氣說：「你需要的東西 我幫你全部買齊…」，後來又PO說：「小朋友已經跟我聯繫，我會好好處理，宜蘭處處有溫情」。

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