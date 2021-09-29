斥資2.5億發展縣境之南！南迴新地標「大武南迴驛」年底完工

▲台東縣政府斥資2.5億辦理南迴驛建設工程，舉行招商說明會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府為在南邊門戶建立新據點，提供往返民眾休息場域及連結在地產業，斥資2.5億辦理南迴驛建設工程，預計今年底完工，28日由三地集團南仁湖公司舉行招商說明會，共約百家業者、店家踴躍報名參與。

縣長饒慶鈴表示，「大武之心南迴驛」預計明年春節逐步展開營運，希望整合在地小農，進行南迴社區整合發展、營造南迴山海秘境產業，藉此帶動地方創生，賦予大武鄉成為南迴全新產業方向。





饒慶鈴表示，為發展南迴地區及提供安穩快速的道路，2019年底完成南迴公路拓寬改善，大幅改善交通，為了因應南來北往愈來愈多的旅客，考量當地醫療資源不足，縣府與高醫合作建立大武緊急醫療照護中心，提供24小時的緊急醫療；也因為愈來愈多南部民眾前來台東旅遊，為發展在地產業並帶動觀光和經濟效益，則規劃打造「大武之心南迴驛」，提供旅客及附近居民購物、休憩等生活服務。

此一新地標「大武之心南迴驛」是南迴公路進入台東後的第一個緊臨海濱的休息驛站，也將是台東另一個新亮點，有完善的停車場，未來將可提供遊客、一般用路人及社區居民服務。南迴驛由三地集團南仁湖公司取得經營權，2.5億的建設工程預計於年底完工，目前已招募統一集團的7-11及星巴克進駐；另外為照顧在地店家，契約中規定「大武之心南迴驛」1樓百分之20的空間需展售台東在地農漁特產品及文創商品，同時每季也必須提供當地生鮮農特產品的展售活動。

▲台東縣長饒慶鈴表示，「大武之心南迴驛」規劃打造提供旅客及附近居民購物、休憩等生活服務。



「大武之心南迴驛」是大武漁港由傳統漁村轉型為觀光機能的良好契機，南迴四鄉鎮民眾也期盼多年，預計今年底前完工，後續交由優質廠商南仁湖集團，明年春節逐步展開營運，希望藉由三地集團南仁湖公司的進駐，發展公私協力夥伴關係，扶植在地特色產業，在企業化經營的觀念下，一同帶動地方產業，讓更多民眾知道並喜歡臺東在地特色，共同達成「農業創富」的目標。



縣府說明，南迴驛的空間配置為一棟2層樓的建築物，1樓服務大廳規劃服務台整合旅遊諮詢、交通轉乘接駁資訊、旅遊接待等，另有超商、伴手禮及美食櫃；2樓規劃為景觀餐廳與咖啡廳，建築外側結合戶外開放空間，提供舒適的休憩場地。



南仁湖公司在招商說明會簡報指出，考量休憩區各項的需求，南仁湖公司將從餐飲、伴手禮挑選出適合休憩區廠商為優先進駐，截至目前已有75家廠商報名，其中有22家廠商有意願進駐，包含信華農特產、粨發粨粽、班鳩冰品、德朱利斯國際食品、好漁日等；另有45家廠商有意願進駐由南仁湖公司自營「Discover Taiwan˙臺東伴手禮」專區，包含鹿嵿記休閒茶莊、雄讚工坊、木可蘿蔔糕、裕霖農產行、連城記地瓜商行等；以及有8家廠商有意願參加市集，包含大公農場、雄讚工坊、台東縣太麻里金針山休閒農業區、尤家商行等。南仁湖公司也已引進星巴克連鎖咖啡及7-11超商，其餘16專櫃希望網羅臺東知名伴手禮、農特產一起進駐「大武之心南迴休憩區」。

