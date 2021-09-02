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豐原新地標！「豐原轉運中心」換乘方便「好停車又好逛」　為完美旅遊暖身預備

▲▼ 豐原新地標 。（圖／台中市政府提供）

▲山線轉運樞紐「豐原轉運中心」預計今年底完工。（圖／台中市政府提供）

生活中心／綜合報導

立於豐原火車站東站旁的新建築，外觀使用隆起線條、立體綠化景觀，配上青草色大字「豐原轉運中心」，非常吸睛。

台中市政府交通局表示，「豐原轉運中心」作為山線轉運樞紐，設置汽機車停車場提供民眾停車，再藉由大眾運輸轉乘接駁，不論是騎車、自駕或搭乘大眾交通來豐原觀光非常便利；短程可運用iBike穿梭於豐原各景點、小吃攤，長程可藉公車轉往東勢、新社等地。建物主體也將招商引入零售服務、帶來消費人潮；具備商業機能和公共運輸轉乘、停車多功能的「豐原轉運中心」預計成為豐原新地標，引領民眾能更便捷地探索豐原之美。

「豐原轉運中心」總共規畫地下2層、地上5層；地下2層規劃為機車停車場、1樓為客運轉運、2樓為商場空間、3至5樓為汽車停車場，共提供301席汽車位、849席機車位，目前工程總進度約80%，預計於今(110)年底完工，明(111)年6月正式啟用。

台中市政府交通局期待「豐原轉運中心」變身豐原「視覺中心」地標建築，為其用心打理外觀和內部裝修。外觀呼應地理位置，採用台鐵高架鐵道造型作為管狀通廊設計，貫穿豐陽路及東仁街，加強和台鐵豐原站連結。民眾未來走進「豐原轉運中心」內，則可見國內藝術家參與的公共藝術創作，將以轉運站、鐵道、流動、大眾運輸、火車過山洞等意象表現主空間機能，強化轉運站與台鐵關聯性，並凸顯當地文化背景及歷史涵養，在不經意之間提升民眾的美學素養。

▲▼ 豐原新地標 。（圖／台中市政府提供）

▲花梁鋼橋位於后豐鐵馬道中，從橋上可見壯麗景致（圖／台中市政府提供）。

豐原具有豐富的觀光資源，親子旅遊可選擇「后豐鐵馬道」，由台鐵舊山線整建而成、長約4.5公里，途中經過跨越大甲溪的花梁鋼橋及九號隧道，風景秀麗且坡度平緩，想要進階能連接與12餘公里的「東豐自行車綠廊」相接，形成總長18公里的自行車道，騎累了，騎累了飢腸轆轆，就到有名的廟東夜市，用美食填飽肚皮，菱角酥、排骨酥麵、鳳梨冰等道地小吃和甜品，撫慰大量活動後疲憊的身體，讓人們重新充電後帶著滿足的心情繼續旅程。

▲▼ 豐原新地標 。（圖／台中市政府提供）

▲台中鐵路高架化後，高架化後底下空間再利用，打造綠空廊道，適合散步及自行車（圖／台中市政府提供）。

「豐原轉運中心」現正辦理營運OT前置作業，預計明年1月招商，並在明年6月正式啟用營運，營運後民眾可將汽機車停放於豐原轉運中心，在轉乘台鐵、公車等大眾運輸進入市區或周邊景點，亦可騎乘iBike來個豐原輕旅行，帶動豐富商機、活絡在地經濟(台中市政府 廣告)。
 

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台中豐原豐原轉運中心公共運輸停車商業完工台中市政府

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