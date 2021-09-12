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大台南會展中心順利完工　黃偉哲：營運新里程碑

▲大台南會展中心工程已陸續完工並順利取得使用執照，這是繼今年初順利評選出未來OT營運商後，本案營運之重大進展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南會展中心工程已陸續完工並順利取得使用執照，這是繼今年初順利評選出未來OT營運商後，本案營運之重大進展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歷經新冠肺炎肆虐對施工進度與外購貨品船期之影響，在營造廠商戮力配合與台南市工務局積極督導工程及品質控管下，大台南會展中心工程已陸續完工並順利取得使用執照，這是繼今年初順利評選出未來OT營運商後，本案營運之重大進展。

黃偉哲市長指出，因應台南市產業發展之需求，並結合文化、觀光、美食等城市底蘊特色，透過會議、展覽等會展活動做為府城與國際鏈結的關鍵因子，未來也將結合中央相關資源，讓本會展中心發揮高成長潛力、高附加價值與高創新效益之會展產業特色帶動觀光及經濟之發展。

▲大台南會展中心工程已陸續完工並順利取得使用執照，這是繼今年初順利評選出未來OT營運商後，本案營運之重大進展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經濟發展局陳凱凌局長表示，該會展中心藉由市府各機關通力合作與工作接棒，並在經濟部國貿局的經費支持下，硬體工程得以順利完工，後續將在完成點交及OT廠商進行相關裝修作業後，預計明年第二季開幕，未來將結合綠能科學城、南科雙引擎與本市優勢產業及臺南之城市特色，讓大臺南會展中心成為別具一格之會展中心。

大台南會展中心位於高鐵臺南站南側，占地5.2公頃，展場棟室內可容納600標準展格，並採無柱之設計，可做容納人數5500之多功能使用，戶外另有300展格空間，會議棟包含1000及800人會議室各一間，分別可做彈性區隔使用，另有100人與20人等類型會議室，未來管理將結合新通訊科技，提供南部地區會議與展覽優質場地與多元服務。

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