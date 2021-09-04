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南方澳跨跨港大橋重建進度逾57%　明年完工將成地標

▲▼交通部王國材部長（右8）今(4)日與陳歐珀立法委員（右9）、宜蘭縣林姿妙縣長（右7）前往宜蘭蘇澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」。（圖／交通部提供）
▲王國材部長（前排中）、陳歐珀（前排右1）與林姿妙（前排左2）視察「南方澳跨港大橋重建工程」。（圖／交通部提供）

生活中心／綜合報導

南方澳跨港大橋去年7月中旬開始重建，至今年8月底工程進度已逾57%，交通部表示，該橋預計明年10月前完工通車，除了原本的交通運輸功能，可望成為當地地標，提高地區觀光發展潛力。

交通部指出，南方澳跨港大橋連結西側碼頭區漁港觀光市集與東側豆腐岬風景區，原橋梁主體全長590公尺，主橋於倒塌後結構已移除，重建工程由交通部航港局及港務公司基隆港務分公司委託公路總局代辦，二端引橋併本工程拆除後一併重建。

公路總局表示，南方澳跨港大橋新橋總長796.53公尺，設計採用鯖魚意象的特殊橋梁造型，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺，主橋段採三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路形成一環狀道路系統，往北至蘇澳或續往北銜接國道5號，將可提升南方澳地區民眾的生活便利性及地區觀光發展，更可成為當地指標性地標。

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▲▼交通部王國材部長（右8）今(4)日與陳歐珀立法委員（右9）、宜蘭縣林姿妙縣長（右7）前往宜蘭蘇澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」。（圖／交通部提供）

▲王國材（右8）、陳歐珀（右9）與林姿妙（右7）視察「南方澳跨港大橋重建工程」。（圖／交通部提供）

該工程於109年7月16日開工，在施工團隊積極推動之下，截至110年8月底止工程進度達57.19％。宜蘭縣長林姿妙說，南方澳跨港大橋以觀光、安全為原則，希望施工單位能掌握時程，依計劃完工。

立法委員陳歐珀表示，南方澳跨港大橋是全國矚目的橋樑，完工通車後不僅可以繁榮地方，更有助漁業及觀光的發展。

交通部長王國材指出，在三年內完成規劃、設計、拆除及興建，目前施工進度超前，相信工程能如期如質順利完工。

▲▼交通部王國材部長（右8）今(4)日與陳歐珀立法委員（右9）、宜蘭縣林姿妙縣長（右7）前往宜蘭蘇澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」。（圖／交通部提供）

▲交通部長王國材。（圖／交通部提供）

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