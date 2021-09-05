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方莞靈台南住家修繕完工　黃偉哲贈入厝禮

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至方家致贈入厝禮，他感謝各工會志工犧牲假日行善助人，並感謝獅子會等社會大眾捐助弱勢家庭房屋修繕材料費、冰箱、冷氣、電視機、電鍋等物資，黃偉哲更親自幫案家安裝偵煙型火災警報器，讓鄉親住得安全放心。

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常高興與方莞靈及方媽媽一起迎接新屋入厝，感謝做工行善團各工會志工及獅子會共同費心努力，在很短時間內就把房子修繕完成，房子修繕後能夠讓方莞靈在國訓中心或外地比賽都沒有後顧之憂，也藉此對方莞靈致上最高敬意與謝意，也感謝各界出錢出力為台南打造美麗家園，讓社會更溫暖有愛。

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為照顧社會上弱勢朋友，擴大政府服務量能，台南市勞工局結合在地工會志工資源組成「做工行善團」，長期為職災弱勢勞工、社政邊緣戶、原住民、身障者及獨居老人等協助修繕房屋，讓無力維修住家環境的鄉親也能改善居住品質，擁有能夠遮風避雨的安居住家。

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前方莞靈與媽媽居住的房屋經由志工巧手改造後成為舒適宜居的套房，黃偉哲也特地贈送勞工局晴天坊弱勢勞工夥伴手作繡有市徽及市鳥的涼被組作為完工的入厝禮，而大台南總工會副理事長陳美靜的畫家女婿也特別繪製一幅方莞靈返家開心擁抱母親的畫作，由黃偉哲簽名後贈送給方莞靈，讓住處更添溫馨。市議員李宗翰、Kumu Hacyo 谷暮．哈就也到場祝賀關心。

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，看到各工會志工不僅利用假日發揮專長為弱勢修繕房屋，若遇到緊急案件，即使是上班時間也會利用空檔前往案家協助，如此無私奉獻的大愛精神令人敬佩，由衷感謝富有正義感又熱心的志工夥伴們行善助人讓愛擴散，將善念化成行動給弱勢最實質的服務，與市府協力落實台南市「希望家園」的願景。

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，義助舉重國手方莞靈台南住家修繕完工，市長黃偉哲5日至柳營關心完工情形並致贈入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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