把友人幼女當性奴10年！　惡男性侵猥褻逾1000次遭重判

▲宜蘭游姓男子，性侵友人寄託照顧幼女長達近10年，被重判近14年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭游姓男子，竟對友人寄託照顧的5歲女孩性侵、猥褻得逞，游男食髓知味幾乎每2天1次，惡行長達近10年，後來女孩告知社工，游男獸行被揭發；游男因強制性交608次、強制猥褻400次，被宜蘭法院判13年10月刑期；游男另有62次猥褻部分是被判1年8月刑期，得易科罰金。

判決書指出，宜蘭一名女孩在3歲時父母離異，經商失敗的父親把她和哥哥託付給游姓男子照顧，游男從2010年8月1日起至2012年10月15日間，在其住處等地每2天性侵女孩1次共404次；游男也從2014年至2017年6月30日間，在住處對女孩性侵2次，這406次被判加重性侵。

另，2012年10月16日至2017年6月30日間，也對女孩性侵202次，則依與未滿14歲女子性交遭判刑。

游男也在2017年9月至2019年10月間，在女孩房間內隔著衣服摸胸、撫摸下體等猥褻，共計400次。另2019年10月16日至2020年6月3日上午，以同樣方式，猥褻共62次。女孩將長期受侵害告訴社工，游男惡行才曝光。

偵訊審理時，游男全坦承不諱，也與女孩達成和解，並獲女孩父親諒解。宜蘭法院審結，游男因強制性交608次、強制猥褻400次，被宜蘭法院判13年10月刑期；游男另有62次猥褻部分是被判1年8月刑期，得易科罰金。