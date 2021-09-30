女警蹲坐路邊架機取締超速　重機騎士質疑偷拍反蒐證

▲重機騎士反蒐證，與執行超速取締的女警發生口角。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯分局一名女警先前執行超速照相取締勤務時，疑因將機器架設於路邊檳榔攤旁，引發一名路過重機騎士質疑「偷拍」，上前拍攝女警執勤情形，因女警要求停止拍攝而發生口角，事後向警政署申訴員警「態度不佳」；警方回應，該名員警執勤時皆依法於測速路段布設警示標誌，並非偷拍，不過民眾確實有權反蒐證，將針對這部分加強同仁教育訓練。

草屯分局指出，該案發生於今年初，該名重機騎士的行車紀錄器影片近日在網上流傳，從相關畫面看來，騎士沿著中寮鄉139縣道向西（中正橋方向）行駛，行經鄉林巷口前，發現該名中寮分駐所女警在路邊的檳榔攤旁架設測速照相機執勤，於是將車停下，直接拿著手機走上前去對著蹲坐在機器旁的女警拍攝。

▲重機騎士懷疑女警躲路邊偷拍超速，上前反蒐證。（圖／記者高堂堯翻攝）

該名女警見狀，立刻起身手指騎士，並說：「不好意思，我們在執行公務，你不能給我們拍。」騎士隨後轉身朝重機方向回返，女警則快步跟上，雙方狀似邊走邊吵，期間騎士數度做出兩手一攤的抗議動作，最後騎車離去。

▲重機騎士與女警邊走邊吵，數度做出攤手動作表達抗議。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯分局指出，該名機車騎士後來向警政署投訴，認為警方取締超速方式可議且執勤態度不佳，分局也已回覆解釋，由於該路段常遭當地民眾檢舉大型重機呼嘯噪音和超速等問題，一直都被列為重點稽查路段，該名女性同仁也依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第55-2條規定，於執法路段前100至300公尺間設置「警52」測速取締標誌，絕非用偷拍手法陷民於罪。

草屯分局表示，依法務部過去函釋，民眾在公開場合若為保障自身權益，只要不影響警方公務執行、不針對臉部特寫式拍攝而過度侵害人格（肖像）權，得錄音錄影，該名同仁依法執勤並無不妥、但制止民眾反蒐證的做法有爭議，將加強相關教育訓練。



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