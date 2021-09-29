蘇花改30日中午開放重機　傳逾百車集結「搶頭香」慶祝

▲蘇花改將在30中午12時起試辦開放大型重機通行。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

蘇花改隧道自開通以來，將在30日中午12點試辦開放重型機車通行。蘇花改開放重機行駛一政策，對重機車友們來說，更是一大里程碑，就有重機車友號召30日提前在蘇澳鎮喜互惠超市前集合，召開記者會，發表「本該有的安全回家路」訴求，預估將有逾百輛重機將搶先在明天「搶頭香」試行。

蘇花改為為宜蘭和花蓮往來的重要通道，被規劃為省道台九線，自去年1月6日全線開放通車以來，陸續開放小客車、大客車和大貨車行駛，唯獨未開放重機行駛，讓不少重機車友相當不滿，甚至寧可被開單，也要上蘇花改，強調本就要走「安全的路回家」。

▲蘇花改重機通車，預計將有百輛重機車友搶先體驗外，也有車友號召30日先在蘇澳鎮喜互惠前召開記者會。（圖／翻攝臉書）



而交通局日前也終於鬆口宣布，將在30日中午12點試辦重型機車行駛，限定排氣量251cc以上的黃牌和紅牌機車通行，開放行駛路段包含蘇澳至東澳段、南澳至和平段及和中至和仁段，時間預計長達6個月。

公路總局也提醒，試辦計畫期間大型重型機車均可行駛蘇花改，隧道內速限不得低於50亦不得高於70，且須與前車保持50公尺以上車距，隧道內禁止變換車道、禁止行駛路肩，並且得開啟頭燈。半年期試辦結束後，預計將於明年4月進行資料觀測與統計分析並提出成果說明，再於6月提出成果報告。

公路總局第四區養護工程處交管中心主任陳國正也呼籲重機駕駛，明天蘇花改為中午12時開放上路，用路人切勿提早。而根據臉書活動指出，30日預計將有超過百輛重機車友，將預先於11點先在蘇澳鎮喜互惠超市前集合，召開記者會，發表「本該有的安全回家路」的訴求後，搶先體驗騎乘重機奔馳在蘇花改上，警方也將派員維持秩序，引導他們進入蘇花改。該活動由台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會、公投護台灣聯盟、自由台灣黨、大型重型機車經營同業全國促進會、台灣摩托車友協會等共同舉辦。

【本該有的安全回家路】蘇花改重機通車記者會

〈時間〉2021年9月30日10點

〈地點〉喜互惠生鮮超市蘇澳店 （宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路311號）

〈流程〉

10:00~11:00集合

11:00~11:30記者會

11:30~準備出發蘇花改

