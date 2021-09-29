▲蘇花改明天開放重機行駛，長隧道將啟動科技執法。（圖／記者游芳男攝）



記者許維寧／台北報導

交通部公路總局第四區養護工程處將於明天（30）起，試辦開放251C.C.以上的黃、紅牌重型機車上蘇花改。第四區養護工程處提醒用重機駕駛，明天於中午12時才開放重機上路，由於屬於試辦計畫，蘇花改沿線長隧道均會啟動科技執法，沿線也會執行不定點人工執法，提醒用路人遵守交通規矩，用路人資訊也會作後續開放時的參照依據。

交通部公路總局第四區養護工程處將於明日中午12時起，開放紅、黃牌大型重機通行蘇花改，試辦計畫將為期6個月。公路總局第四區養護工程處交管中心主任陳國正說，蘇花改設有多段長隧道，目前已規劃長隧道如仁水隧道、中仁隧道、谷風隧道、觀音隧道、東澳隧道內都設有科技執法，掌握是否保持安全車距、超車、超速，或行駛右側救援車道等違規行為。

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陳國正表示，蘇花改交控中心將全程監控路況和行駛狀況，將掌握重機行車資訊作為後續分析使用，明天起也會於不定點安排人工執法，取締駕駛違規行為，也呼籲用路人遵守行車管制規定。

公路總局也提醒，試辦計畫期間大型重型機車均可行駛蘇花改，隧道內速限不得低於50亦不得高於70，且須與前車保持50公尺以上車距，隧道內禁止變換車道、禁止行駛路肩，並且得開啟頭燈。半年期試辦結束後，預計將於明年4月進行資料觀測與統計分析並提出成果說明，再於6月提出成果報告。

陳國正也呼籲重機駕駛，明天蘇花改為中午12時開放上路，用路人切勿提早。