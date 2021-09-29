　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大型重機明上蘇花改！需保持50米車距　長隧道全面啟動科技執法

▲中秋連假，蘭陽隧道南口至蘇花改蘇澳隧道入口，及太魯閣大橋北端至崇德端實施大客車優先道措施。（圖／記者游芳男攝）

▲蘇花改明天開放重機行駛，長隧道將啟動科技執法。（圖／記者游芳男攝）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局第四區養護工程處將於明天（30）起，試辦開放251C.C.以上的黃、紅牌重型機車上蘇花改。第四區養護工程處提醒用重機駕駛，明天於中午12時才開放重機上路，由於屬於試辦計畫，蘇花改沿線長隧道均會啟動科技執法，沿線也會執行不定點人工執法，提醒用路人遵守交通規矩，用路人資訊也會作後續開放時的參照依據。

交通部公路總局第四區養護工程處將於明日中午12時起，開放紅、黃牌大型重機通行蘇花改，試辦計畫將為期6個月。公路總局第四區養護工程處交管中心主任陳國正說，蘇花改設有多段長隧道，目前已規劃長隧道如仁水隧道、中仁隧道、谷風隧道、觀音隧道、東澳隧道內都設有科技執法，掌握是否保持安全車距、超車、超速，或行駛右側救援車道等違規行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳國正表示，蘇花改交控中心將全程監控路況和行駛狀況，將掌握重機行車資訊作為後續分析使用，明天起也會於不定點安排人工執法，取締駕駛違規行為，也呼籲用路人遵守行車管制規定。

公路總局也提醒，試辦計畫期間大型重型機車均可行駛蘇花改，隧道內速限不得低於50亦不得高於70，且須與前車保持50公尺以上車距，隧道內禁止變換車道、禁止行駛路肩，並且得開啟頭燈。半年期試辦結束後，預計將於明年4月進行資料觀測與統計分析並提出成果說明，再於6月提出成果報告。

陳國正也呼籲重機駕駛，明天蘇花改為中午12時開放上路，用路人切勿提早。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
資生堂千金列30條件審核老公！婚前簽「財產分開制」
江俊翰否認三度吸毒　前男友揭關鍵證據打臉
好食券擬推「晚鳥優惠」　網怒：早綁卻被耍
那對夫妻Nico收「18萬卡費」嚇死！　老公差點被逐出家門
2交警口交影片瘋傳！　警政署回應了
快訊／林依晨懷孕　親自首發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮摘SKYTRAX九項殊榮　再度蟬聯全球十大最佳航空

快訊／高雄校園接種站發「醫護津貼」　陳其邁：每人每天2千元

疫情2年沒返國快被除籍！台商怕「投不了縣市長」提案求解套

再也離不開你！12星座男「被你征服」的表現

國慶連假不怕塞！　國道長、短程替代道路搶先看

蝦皮賣家私訊「發票中獎了」　妹子嚇封鎖！網狂呼：中了1000元

買日本菸卻收到「巴菲特＋花木蘭」　他遭騙哭笑不得：白花3500元

國慶連假天氣出爐！北東4區「降雨機率漸增」　颱風醞釀發展中

清秀女恍神流落塞爾維亞　台灣鄉民曾2度目擊：她吃著麵包、狂抖腳

慎入！北斗東螺溪驚見上萬隻肥大白蛆　里長硬著頭皮撈　

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

進口車停社區大樓「遭磁磚砸毀」 原車價700萬起跳！管委會：賠2萬

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

長榮摘SKYTRAX九項殊榮　再度蟬聯全球十大最佳航空

快訊／高雄校園接種站發「醫護津貼」　陳其邁：每人每天2千元

疫情2年沒返國快被除籍！台商怕「投不了縣市長」提案求解套

再也離不開你！12星座男「被你征服」的表現

國慶連假不怕塞！　國道長、短程替代道路搶先看

蝦皮賣家私訊「發票中獎了」　妹子嚇封鎖！網狂呼：中了1000元

買日本菸卻收到「巴菲特＋花木蘭」　他遭騙哭笑不得：白花3500元

國慶連假天氣出爐！北東4區「降雨機率漸增」　颱風醞釀發展中

清秀女恍神流落塞爾維亞　台灣鄉民曾2度目擊：她吃著麵包、狂抖腳

慎入！北斗東螺溪驚見上萬隻肥大白蛆　里長硬著頭皮撈　

長榮摘SKYTRAX九項殊榮　再度蟬聯全球十大最佳航空

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

全力拚戰成為習慣　藍寅倫：受傷懊悔也沒用

全運／新北市2比0退台南市創歷史闖決賽　靠戰術和溝通問鼎首冠

幼貓突大哭！二哈怕被誤會是惡霸　委屈「斜眼狂瞄」笑翻百萬網

【廣編】永豐DAWHO突破百萬數位帳戶　品味生活家直播分享房市及理財新觀點

工作臨時折返撞見「老婆恩愛中」　他綠炸崩潰狂吼！抓姦片曝光

你有領到嗎？受僱員工去年總薪資平均 75.7萬元　年增1.1萬

桃園人別噴錢！10月交通大執法抓4違規　科技開罰重點路口一次看

神秘島Google地圖被打碼！真相揭曉驚見核試驗場　網嚇瘋：有陰謀

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

即／高雄5區明早8點起停水23小時

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

27億頭獎被領走了！老闆娘「不知情」

國中清寒妹領補助！班導師嗆：這拿來做班費

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識

超商外包裹堆成山　網：物流中心

台大驚傳性侵！女學生控遭大牌教授誘騙上床

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

同事能當朋友？　眾網回答超一致

知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆

快訊／今增1本土、10境外　無人死亡

更多熱門

相關新聞

無照高中生騎黃牌　撞車翻滾斷手送醫

無照高中生騎黃牌　撞車翻滾斷手送醫

苗栗縣苑裡鎮1名賴姓男高中生，28日早上與友借黃牌重機準備騎上學時，行經苑裡鎮苗130線世界路福田里路段，未注意前方巷口有廂型車開出，一時煞車不及直接撞上；賴男被拋飛2公尺高，翻滾2圈後摔落地面，導致右手骨折及頭部受創轉送台中榮總，雙方都無酒駕情形，但賴男無照駕駛，後續責任還待釐清中。

大型重機上蘇花改　宜蘭警啟動科技執法

大型重機上蘇花改　宜蘭警啟動科技執法

騎重機過彎自撞分隔島　男大生噴飛慘死

騎重機過彎自撞分隔島　男大生噴飛慘死

凱旋「三倍速重機RR版」正式現身

凱旋「三倍速重機RR版」正式現身

紅黃牌重機族夢想終成真　蘇花改30日中午通行

紅黃牌重機族夢想終成真　蘇花改30日中午通行

關鍵字：

蘇花改重機長隧道科技執法公路總局

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

林依晨證實懷孕！親曝「確切預產期」

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　女店員慘況曝

快訊／鈕承澤確定要關了！

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面