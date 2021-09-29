驚悚畫面！無照高中生借黃牌重機　撞車「空中翻2圈」斷手送醫　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名賴姓男高中生（17歲），28日早上與友借黃牌重機準備騎上學時，行經苑裡鎮苗130線世界路福田里路段，未注意前方巷口有廂型車開出，一時煞車不及直接撞上；賴男被拋飛2公尺高，翻滾2圈後摔落地面，導致右手骨折及頭部受創轉送台中榮總，雙方都無酒駕情形，但賴男無照駕駛，後續責任還待釐清中。

▲賴男無照騎乘黃牌重機，撞上前方巷口開出的廂型車，當場被拋飛2米高後墜地，導致頭部受創及手部骨折送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，28日6時30分接獲通報，稱苗130線世界路福田里路段有發生車禍。救護人員抵達後，發現1輛重機與銀色廂型車發生事故，重機騎士頭戴安全帽倒臥路中央；經評估患者意識清醒，雙手肘疑似有骨折，四肢處皆有多處擦傷，給予患者頸圈、長背板固定與清洗傷口等處置後，趕緊將他送醫救治。

▲▼賴生被撞後躺在地上等待救護人員到來，1名路過的教官發現是自己學校的學生後，趕緊協助送醫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據路口監視器顯示，賴男騎著黃牌重機來到路口時，前方廂型車剛好開車巷口，賴男疑似車速過快又是死角，發現後已來不及煞車，才會直接撞上廂型車；事發後有名學校教官剛好路過，上前一看才知道竟是自己學校學生，趕緊協助學生送醫救治。

警方表示，雖然雙方都無酒駕行為，但賴生卻無照駕駛，依《道路交通管理處罰條例》第21條規定，汽機車的所有人如果同意讓沒有駕照的人駕駛自己的汽機車，會被處6000至12000元的罰鍰，還會有一次違規記點。置於車禍意外的相關責任歸屬，還需警方釐清中。

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