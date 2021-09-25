高雄券3天破63萬人綁定！天天抽iPhone13　10月8日起先開先賺

▲高雄券數量有限，先開就賺。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府推出「高雄開就賺」振興活動，只要以9大銀行、3家行動支付以及1家電子票證綁定數位五倍券，選擇加入活動，消費滿5000元就送1000元「高雄券」，還可天天抽iPhone13、月月抽特斯拉電動車，活動短短3天綁定人數即破63萬。

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財政局表示，目前全國數位綁定約352萬人，約佔全國人口15%，若以此推估，而高雄劵綁定人數已近高雄人口的22%，顯見確實有磁吸效應。

▲ 高雄券綁定人數超過63萬人。（圖／高雄市政府提供）

財政局指出，這次數位方案綁定人數爆量的原因很簡單，就是「對接最廣最簡單！」高市府與9大國內指標性銀行及支付業者合作，支付業者會員數即破千萬，合作銀行的總發卡量更超過1600萬，是全國首創對接信用卡的地方振興方案。

財政局長陳勇勝指出，合作業者之中，國泰世華、台新、聯邦、新光都是國內發卡量名列前茅的指標性銀行，高雄銀行則是在地銀行代表；此外還有電支業者 LINE Pay Money 、台灣Pay、PChome Pi拍錢包以及電子票證一卡通。

▲世界球后戴資穎代言高雄券，每張面額50元。（圖／高雄市政府提供）

陳勇勝表示，市府的角色不僅是串連業者系統串接，更要部署「自動計算、自動通知」的智慧機制，這些努力都是要讓「數位振興高雄隊」的陣容與實力都堅強！讓市民方便有感。

財政局提醒，有參加「高雄開就賺」活動的民眾，領取條件需自今年10月8日起以綁定之數位支付方式，在高雄市實體店家消費滿5000元(含餐飲、旅宿2500元)，就能夠拿到1000元高雄券，數量有限，先開就賺。

「高雄開就賺」數位振興方案，將全程由合作業者系統自動累計在高雄消費金額以及符合領取資格通知。民眾消費滿額後，收到領券的簡訊通知，即可在網站上預約取券方式，不僅能選擇郵寄到府，還能選擇在全台7-11或是高雄捷運車站取券。

▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

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