國慶焰火預約入席！僅2萬幸運者能入場　登記方式曝光

▲2021國慶煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

睽違20年，2021國慶焰火回歸高雄港灣施放！高市府強調兼顧防疫，進場人數降載至2萬人，配合人流數再降載規劃，入場須採預約制，10月4日前加入高市府Line官方帳號，5日公布中籤名單，當日須攜帶身分證至驗證區才能入場。

經防疫專家會議討論核定，高市府將落實分艙、分流、預約制等措施，將原本可容納69萬人的場地下修至2萬席座位區，降載再降載，以打造「防疫國慶焰火」。

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▲國慶焰火預約方式曝光。（圖／高雄市政府提供）

觀光局指出，國慶焰火活動入場民眾均採預約制，須10月1日先加入高雄市政府Line官方帳號，連結預約系統登記參加抽籤，10月4日截止登記、10月5日公佈中籤名單，且10日當天務必攜帶身份證至指定驗證區域才能入場。

觀光局說明，欲參加活動抽籤民眾務必先加入高雄市政府Line官方帳號，並於10月1日上午9時至10月4日下午6時，點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」進行抽籤登記，登記順序完全不影響中籤機率，詳實填報各項資訊，最後，將在10月5日下午3時公布中籤名單，中籤者請於10月9日晚上11時前，完成領票程序，才能取得本次活動的入場資格，逾期者視為自動放棄。

▲高雄國慶煙火試放。（圖／記者吳世龍攝）

觀光局表示，由於本次活動預約採1人登記抽籤，若中籤後可再另帶1人參加，中籤者請於領票前確認同行者人選，並詳實填寫同行者基本資料，且完成兩人的健康切結與聲明事項，方才取得兩人同時入場許可。活動當天，中籤者必須憑身份證與同行者完成報到、驗證，才能一起順利入場，安心享受精采的國慶焰火。

▲2021國慶煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

觀光局進一步說明，為避免活動過程人潮群聚，預約系統將會自動分配每個人的報到地點及觀賞區域，並提供適切的報到地點、地圖及交通方式。請中籤民眾10月5日後儘速完成領票，之後可隨時在預約系統上，查詢您的報到地點與觀賞區域位置，10日當天須依指定報到地點入場。