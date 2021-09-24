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快訊／26歲新婚刑警酒駕自撞命危　竟是在辦公室和長官開喝

▲林園分局25歲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命為搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林園分局25歲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命危搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市林園分局一名陳姓偵查佐24日凌晨開車自撞安全島，酒測呼氣值高達1.08毫克，目前仍在急救中，生命跡象不穩定。警方初步了解，陳員下勤後疑似在辦公室喝酒，仍在調查中，警方也追究相關幹部責任。

這起事故發生在24日凌晨4點52分，陳姓偵查佐結束勤務後，自行開車返家，於東港大橋由北往南逆向行駛，下橋後自撞安全島，救護人員趕緊將他送往東港安泰醫院急救，經抽血檢驗，換算呼氣值高達1.08毫克，目前仍在急救中，生命跡象不穩。

▲林園分局25歲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命為搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命危搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳姓偵查佐今年26歲，2018年從警專畢業，2021年6月調至林園分局偵查隊服務，非酒駕列管對象。據了解，陳姓偵查佐今年才剛結婚，未育有子女，家住屏東東港。

警方調查，陳姓偵查佐24日凌晨2點結束勤務，退勤後即在辦公室後與陳姓小隊長喝酒，疑似討論工作，初步了解，因陳員接觸刑事業務才3個月，還在摸索學習，不排除是工作壓力，將針對駐地飲酒部分，從嚴追究責任。

▲林園分局25歲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命為搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳員自東港大橋下橋後自撞安全島。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，將針對陳員酒駕原因詳予調查，並從嚴追究相關考監責任，陳員以及共同飲酒的駐地同仁均記一大過，並改調行政警察從嚴列管；另，直屬小隊長記過1次、隊長記過2次並調刑大內勤、副隊長記過1次、副分局長及督察組長各申誡2次，分局長到職未滿4個月，但也自請處分。

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