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獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞…竟是口罩惹禍

▲27歲OL下鼻夾腫脹，造成黏膜阻塞細菌感染，引起鼻竇發炎。（圖／陳榮峯醫師提供）

▲27歲OL下鼻夾腫脹，造成黏膜阻塞細菌感染，引起鼻竇發炎。（圖／陳榮峯醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情趨緩，民眾漸漸走出戶外，有耳鼻喉科醫師發現，診間不少患者起初只是口罩過敏，後病情加重卻不就醫，自行服用成藥，後果卻更嚴重，直到看診後，鼻內視鏡照出，鼻腔內有膿黃鼻涕猶如「起司瀑布」。經詢問，大多是戴了有花樣的口罩，推測恐是口罩殘留染劑，導致鼻過敏加劇。

▲耳鼻喉科醫師陳榮峯。（圖／記者許宥孺攝）

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▲耳鼻喉科醫師陳榮峯。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的耳鼻喉科醫師陳榮峯表示，近期發現不少到院就診民眾都有過敏性鼻炎，因長期戴口罩造成過敏性鼻炎更嚴重，其中一名27歲OL就因為三級警戒期間不敢到醫院看診，自行到藥局購買成藥、去充血鼻噴劑使用，卻造成症狀加劇，拖到失去嗅覺，驚覺自己是否得新冠肺炎才來就診。

經鼻內視鏡檢查，發現女子的鼻黏膜非常腫脹，還有膿黃鼻涕殘留在鼻道，已發展成鼻竇炎，經局部治療並開立藥物，症狀已改善。

▲▼27歲OL鼻夾腫脹，醫師不斷從裏頭抽出膿黃鼻涕，宛如「起司瀑布」。（圖／陳榮峯醫師提供）

▲▼27歲OL鼻夾腫脹(箭頭處)，醫師不斷從裏頭抽出膿黃鼻涕，宛如「起司瀑布」。（圖／陳榮峯醫師提供）

▲▼27歲OL鼻夾腫脹，醫師不斷從裏頭抽出膿黃鼻涕，宛如「起司瀑布」。（圖／陳榮峯醫師提供）

經詢問女子，她表示，上個月在網路上購買一批有特殊圖案的非醫用口罩。陳榮峯醫師推敲，造成口罩鼻過敏的原因，不排除是民眾喜歡購買可愛圖案、花樣的口罩，但若未經衛署核可證號，口罩上可能殘留染劑、揮發性甲醛或螢光劑，進而鼻過敏導致症狀更嚴重，加上不敢就醫，鼻竇阻塞才導致進一步感染。

陳榮峯指出，台灣約有1/3至1/4民眾有過敏性鼻炎，主要症狀為鼻子、眼睛癢，打噴嚏、流鼻水、鼻塞等，若患者的症狀持續1個禮拜未治療，鼻黏膜持續腫脹下，恐會併發細菌性鼻竇炎感染。

▲耳鼻喉科醫師陳榮峯。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳榮峯建議，勿購買來路不明口罩。（圖／記者許宥孺攝）

陳榮峯建議，口罩至少每天更換一次，若髒汙、潮濕就必須立即更換；購買市面流行花樣造型的口罩，需認明有衛福部認可許可證字號，不要購買來路不明口罩。

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