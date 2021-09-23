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高雄開打BNT！女學生淚汪汪喊「痛痛」請3天假　他1原因拒接種

▲高雄市BNT疫苗校園接種。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市BNT疫苗校園接種。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市23日開打BNT疫苗校園接種，截至22日統計，12至17歲疫苗意願施打率是94%。記者上午走訪校園，有女同學施打疫苗時淚眼汪汪喊「怕痛」，並說已經請好3天疫苗假；還有男同學表示不願接種，因為疫情相對穩定，目前也沒有改變心意。

▲▼女學生打針哭哭。（圖／記者吳世龍攝）

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▲邱姓女學生怕打針，接種後落淚大哭。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday東森新媒體》直擊，一名邱姓女學生接種後忍不住大哭落淚，她表示，感覺施打COVID-19疫苗比較痛，現在打針處癢癢的，因為自己很怕打針，每次生病打針都會哭，為了施打疫苗，昨天還提早休息，而且她已經請好疫苗假，等休息30分鐘後就要回家了。

▲邱姓女學生說，打完像被火車撞到，已請好疫苗假回家休息。（圖／記者吳世龍攝）

▲邱姓女學生說，打完像被火車撞到，已請好疫苗假回家休息。（圖／記者吳世龍攝）

記者也發現，邱姓女同學的媽媽早已在校外等候接送，她表示，因為年輕小朋友發燒反應較快，擔心有其他副作用。邱姓女同學則說，這次請了3天疫苗假，可能會採線上上課，班上至少三分之二以上同學請假，現在施打處很痛，「就像被火車撞到」。

▲女學生接種後皺眉落淚。（圖／記者吳世龍攝）

▲女學生接種後皺眉落淚。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼女學生打針哭哭。（圖／記者吳世龍攝）

▲女同學施打疫苗後還要教官攙扶。（圖／記者吳世龍攝）

「打針很可怕！」另一名女學生接種前就面露緊張，志工和醫護團隊也不停在旁安撫她的情緒，未料施打後，她忍不住落淚，志工攬著她說：「沒事了！」便由教官攙扶至休息處。她淚眼汪汪地說，打下去瞬間很恐怖，待會看身體狀況再決定要不要請疫苗假，不舒服就會回家。

▲男同學表示，疫情相對穩定因此不急著施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲男同學表示，疫情相對穩定因此不急著施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

就讀高一的賴姓男同學表示，包括他，班上有4人不願施打疫苗，父母親也建議他施打，因為他認為疫情相對穩定，不急著施打，接種同意書也經過父母親簽名，也尊重他的決定，與疫苗廠牌無關；今天看同學接種完疫苗後，也沒有改變心意。

▲三信家商校長林岑。（圖／記者吳世龍攝）

▲三信家商校長林岑。（圖／記者吳世龍攝）

三信家商校長林岑表示，全校登記施打疫苗有1824人，施打率近九成，有部分學生家長不同意原因，仍在觀望中，也有部分學生目前身體不適，學校不會勉強施打。

林岑說，部分未登記施打的同學，可能會改變心意，不過還是要請家長簽完同意書，若有殘劑或預留劑量，再以順序安排，仍以已登記同學為優先。

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