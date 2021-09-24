李傑幫高虹安背書破除學歷風暴　民眾黨籲：不該放任側翼網軍抹黑

▲立委高虹安高網軍攻擊，學歷也受到質疑。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委高虹安日前在節目中高歌「塔綠班之歌」，引來綠營網軍群起圍攻，連其博士學位的真實性也被放大檢視；對此，高虹安指導教授李傑透過聲明幫高背書，打臉外界質疑。對此，民眾黨發言人蔡峻維說，台灣社會不該放任側翼網軍肆虐，趕緊讓台灣政治回歸理性，就事論事，而非立場不同就肆意抹黑。

蔡峻維表示，關於近日「旅美學者」翁達瑞在臉書發文「被指導教授除名的高虹安」，以不實指控抹黑高虹安委員，今日高虹安委員博士指導教授李傑也發出聲明澄清，高虹安學經歷完全沒問題，經得起考驗，更表示高虹安是個優秀的博士生，對於外界的指控感到震驚且失望。

「事實上，高虹安委員的學術著作在網路上都可以找到，不怕外界檢視，至少比只找得到標題的論文來得光明磊落。」蔡峻維提到，2019年，粉絲專頁《Taipei Bösewicht 台北惡棍》在網路上大談政治陰謀論，發文者更聲稱是美國公民、住在紐約法拉盛，卻對法拉盛人文環境一竅不通，最後管理者真實身分曝光，是住在台北市張姓男子，躲在自宅透過網路帶風向，將一票網友騙得團團轉。

「這次的事件，完全就是台北惡棍的翻版。」蔡峻維說，法拉盛事件2.0，翁達瑞以「美國大學教授」頭銜多次發文行政治攻擊，卻隻字未提自己的學歷和執教的學校，由一個學經歷不明的匿名「旅美學者」發動，搭配媒體群起圍攻，試圖潑髒水，進行人格毀滅，這樣的做法令人遺憾，對整體的政治環境也相當不健康。

▲高虹安指導教授李傑，透過聲明幫高的博士學位背書。（圖／民眾黨提供）