高虹安遭恩師「學術履歷除名」？翁達瑞揭3原因：在校時就被放生

▲翁達瑞發文指出，高虹安疑似遭論文指導教授除名。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣民眾黨立委高虹安日前應「宅神」朱學恒之邀，在直播節目中與資深媒體人黃暐瀚合唱「塔綠班」之歌，引起各界熱議。美國大學教授翁達瑞就在臉書挖出高虹安自稱「學霸」一詞直言，自己都不敢自稱學霸，「她憑什麼接受學霸的封號」。並翻出高虹安論文指導教授李傑的學術履歷，發現上頭竟找不到她的名字，懷疑遭到「除名」。

翁達瑞23日在臉書發文表示，高虹安的博士學位得自美國辛辛那提大學，而論文指導教授是出身台灣的旅美學者李傑，在就任立委之前，她也多次向媒體炫耀和李傑的師生關係，然而對這段師生緣卻有個玄機，「這個玄機就是：在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生。」

▲翁達瑞貼出李傑學術履歷，發現上頭並沒有高虹安的名字。（圖／翻攝自Facebook／翁達瑞，下同）

翁達瑞解釋何謂學術履歷，「美國的學者都保有一個清單，隨時紀錄更新學術成就，從學歷、經歷、出版、教學、演講，到指導的博士生等，鉅細靡遺。這份清單叫CV，是拉丁文Curriculum Vitae的縮寫。」

翁達瑞透露，學者的CV是升遷、考核、與跳槽的關鍵文件，內容務必精確詳實，「CV不實或造假屬學術不倫，嚴重者會身敗名裂。對流傳在外的CV，知名學者莫不小心翼翼，深恐有所遺漏或錯誤。」然而他取得李傑的CV後，裡面列舉的博士生，不管按照姓氏字母，或按照畢業年份，「都看不到高虹安的名字。」

翁達瑞分析李傑的CV沒有高虹安的名字有3點原因，「一、不管用姓氏字母或畢業年份排列，高虹安都被除名了。如果是疏漏，不太可能同時發生在兩份名單。二、李傑是個嚴謹的學者，不至於草率到在公開流傳的CV漏列博士生。何況這份CV從2019流傳到現在，也都沒有更正。三、學者在CV刻意漏列博士生，在美國學界並非前所未聞，特別是博士生來自外國。」

翁達瑞指出，學者在CV漏列博士生，等同師父將徒弟「逐出師門」，美國大學訓練博士生有2套作法，有些大學入學審核較寬鬆，畢業考核較嚴格；有些學校入學審核較嚴格，畢業考核較寬鬆，前者以私立大學為主，後者多屬公立大學，「高虹安就讀的辛辛那提大學，屬俄亥俄州的公立大學，博士班的淘汰率比較低。只要招收進來，教授會儘量幫助學生取得學位。」

翁達瑞接著提到，如果是外國留學生，教授甚至會降低畢業門檻，因為外國學生不會留在美國就業，有些外國學生一開始就跟教授講白，畢業後會回母國服務，暗示教授網開一面，這個情形最常發生在指導教授與學生來自同一個國家，「面對這樣的學生，指導教授不會投入心力指導，因為心力的投資不會有回收。相反的，教授會放生這種學生，反正不把他們列在CV，就不會損及自己的學術聲望。」

翁達瑞認為，被教授放生的博士生訓練不好，論文品質低落，而外國博士生是否被教授放生，有兩個簡單的判斷指標，「第一，論文委員會的其他成員不會參與指導。第二，博士論文會出現許多基本的文法錯誤。」而這2個指標都出現在高虹安的博士論文。

▲翁達瑞直言，高虹安的英文程度低落。（圖／翻攝自Facebook／翁達瑞）

翁達瑞總結，高虹安的博士論文，只用不到3行字感謝3位委員會的成員，而且說的都是空話，且論文還有許多基本的文法錯誤，顯見指導教授沒有仔細閱讀，「根據以上的資料分析，我可以肯定的說，高虹安；取得博士後又被教授除名。」

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