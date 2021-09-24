快訊／高虹安指導教授李傑發聲打臉翁達瑞　「她是我的博士生」

▲立委高虹安學歷遭外界質疑。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委高虹安日前在節目中高歌「塔綠班之歌」，因歌詞中包含「綠畜」等爭議字詞，引來綠營網軍群起圍攻，甚至連其博士學位的真實性也被放大檢視。對此，民眾黨團24日出示高虹安博士指導教授李傑背書的聲明，強調高確實是他的學生，博士學位也無庸置疑。

高虹安日前接受名嘴朱學恒邀請大唱「塔綠班之歌」，諷刺民進黨支持者是「綠畜」引發爭議；一名臉書名為「翁達瑞」的旅美教授22日在臉書質疑高虹安的學歷，批評高是「冒牌的大數據專家」。

翁達瑞接著在23日再於臉書發文，指高虹安的博士學位得自美國辛辛那提大學，而論文指導教授是出身台灣的旅美學者李傑，在就任立委之前，她也多次向媒體炫耀和李傑的師生關係，然而對這段師生緣卻有個玄機，「這個玄機就是：在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」。

對此，民眾黨特別出示有李傑英文署名的聲明文字，發表時間為2021年9月24日。他透過聲明指出，對於新聞報導質疑高虹安是否為其學生、學歷真實性等，相當驚訝又失望，認為這是很簡單可以在大學系統裡查詢的資訊。

至於學術履歷中沒有高虹安的名字，李傑則解釋，這被過度放大檢視，事實上，由於沒有常常在更新相關資料，因此他有很多指導過的學生，名字也沒有被列在他的履歷上。