高虹安陷學歷疑雲　蔡壁如力挺：莫須有假新聞

▲台灣民眾黨立委蔡壁如（左）力挺高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨立委高虹安日前接受名嘴朱學恒邀請大唱「塔綠班之歌」，諷刺民進黨支持者是「綠畜」引發爭議；一名臉書名為「翁達瑞」的旅美教授22日在臉書質疑高虹安的學歷，批評高是「冒牌的大數據專家」。對此，民眾黨立委蔡壁如24日反嗆說，請「翁達瑞」站出來公開指證，不要在網路上隨面寫、人格毀滅，社會應該打擊這種假新聞。

蔡壁如今天受訪說，她要鄭重地幫高虹安反駁，到底網路上「翁達瑞」是不是一個真實的人？怎麼可以這樣隨便人格毀滅？很多事情都是公開透明，如果翁達瑞真的認為高虹安的學歷有問題，就請他站出來公開指證，而不是在網路上面隨便去寫，社會應該打擊這種莫須有的假新聞。

媒體追問，高虹安今天沒有代表出席黨團協商，是否因心情受影響？蔡壁如說，早上高虹安參加黨團會議時心情看起來不錯，還與人有說有笑。

另對於外界質疑，「翁達瑞」發文抨擊高虹安的學歷，是因傳出高將參選新竹市長，「民進黨急了」，對此，民進黨團幹事長劉世芳回應，高虹安的學歷是否可以獲得中選會認證，只是一個普通的行政程序而已，也不曉得外界所說的「民進黨側翼」是指誰，民進黨就是開大門、走大路，只要符合新竹市民資格，都歡迎她去參選。

▲民進黨立委劉世芳（中）回應媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）