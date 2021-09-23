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快訊／今年16號颱風「蒲公英」生成！最新路徑曝光

▲▼快訊／16號颱風「蒲公英」生成！最新路徑曝光。（圖／日本氣象廳）

▲今年第16號颱風「蒲公英」（右）潛勢路徑。（圖／日本氣象廳）

記者柯沛辰／綜合報導

今年第16號颱風「蒲公英」正式生成！日本氣象廳在台灣時間23日晚間9點32分宣布，原先位於菲律賓東方海面的熱帶低壓升格為「蒲公英」輕度颱風。

根據氣象廳觀測，熱帶低壓23日晚間9點正式增強為今年第16號颱風「蒲公英」，目前正以每小時20公里的速度，向西持續移動，近中心最大風速18公尺，瞬間最大風速25公尺。

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▲▼16號颱風蒲公英。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、JTWC）

▲電母、蒲公英先後成颱。（圖／翻攝NOAA）

繼輕颱「電母」23日下午2點生成，「蒲公英」也接力成颱。不過，中央氣象局預估，「電母」在南沙島海面，持續朝西北方向移動，後續接觸中南半島陸地後，強度就會減弱，對台灣無直接影響。

至於最新的「蒲公英」，中央氣象局指出，「蒲公英」原先是位在關島西方海面的熱帶性低氣壓，23日晚間8點發展為輕度颱風，編號第16號「蒲公英」（國際命名：MINDULLE），預測未來將朝西北方向移動，對台灣也無直接影響

近期天氣概況部分，氣象局預報員朱美霖表示，明天（24日）起受到入秋以來首波東北風增強影響，周五至周日間迎風面的大台北、東半部降雨機率增加，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨時間較長，周五、六容易有局部較大雨勢。

▼蒲公英潛勢路徑。（圖／翻攝自JTWC）

▲▼16號颱風蒲公英。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、JTWC）

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