颱風「電母」估周六前生成　最新路徑出爐！這天起迎首波東北風

▲熱帶性低氣壓將於周六前發展為颱風。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

時節已逐漸進入秋天，入秋以來首波東北風將來襲！中央氣象局表示，周五開始至周日期間，受到東北風影響，大台北、基隆北海岸、東半部降雨機率增加。而台灣東方海面目前有一熱帶性低氣壓生成，預計在周六前發展為輕度颱風，將持續往日本南方移動。

氣象局課長林秉煜表示，明日天氣與今日類似，各地上午天氣炎熱，下午留意午後雷陣雨，嘉義以南、桃園以北、花蓮有36度以上高溫，其他各地約33到35度。周五起至周日受到入秋以來首波東北風影響，東半部、基隆北海岸、大台北降雨機率增加，高溫略降2到3度，桃園以南高溫則維持在33到35度。

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▲今日部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

另外目前海上有一熱帶性低氣壓正在發展，今日14時的中心位置在北緯 10.3 度，東經 148.6 度，以每小時23公里速度，向西北進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

林秉煜指出，熱帶性低氣壓預計將於周六前發展為今年第15號颱風「電母」，路徑往西北移動，之後將朝北往日本南方移動。

▲熱帶性低氣壓有機會發展為颱風，並往日本南方移動。（圖／氣象局）