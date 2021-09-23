秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝　首波東北風將變天轉涼

▲今午後仍要留意雷陣雨，中南部和其他山區有局部大雨發生機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（23日）是24節氣的「秋分」，從此開始晝間漸短、夜間漸長。氣象專家吳德榮表示，周五起至下周一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，氣溫略降稍轉涼；關島東南方的熱帶性低氣壓周五將發展成颱風，未來在日本南方海面大迴轉，對台無影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第15號颱風「電母」（Dianmu，大陸提供，指掌管雷電的電之母）。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今比較熱、晴時多雲，午後留意雷陣雨，中南部和其他山區有局部大雨發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周五清晨起能感受到一股微弱東北風，影響到周日，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭和花蓮降雨機率提高，並有局部較大雨勢，其中又以周五水氣較多；其他地區維持多雲，留意午後雷陣雨。

陳伊秀表示，這波微弱東北風主要在是基隆北海岸、大台北和宜蘭高溫略降2、3度，約來到31、32度，而各地低溫約25、26度，感受沒太大變化；下周一起轉吹稍偏東風，東半部有點降雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓在關島東南方海面，向西北西移動，時速15公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳伊秀分析，熱帶低壓目前距離台灣約3100公里，有機會成颱，但時間點還不確定，若成颱因距離很遠，不會影響台灣，未來將在距離台灣約2000公里處，沿高壓邊緣朝偏西北往日本南方、東方海面前進。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，關島東南方的熱帶低壓，周五將發展成颱風，未來在日本南方海面大迴轉，對台無影響；此外，南海另有熱帶擾動發展中，向中南半島前進，對台亦無影響。

▼熱帶低壓若成颱，對台灣無影響。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF)）模式模擬周六20時500百帕天氣圖顯示，中層大氣太平洋高壓籠罩華南至台灣一帶；模擬地面圖顯示，台灣附近大氣底層為東北風，迎風面天氣轉變，背風面無影響。



吳德榮說，今白天各地晴朗炎熱，最高溫約在36度左右，午後有對流在山區發展，擴及部分鄰近平地，近山區活動需注意。



吳德榮提醒，周五起至下周一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北角雲量增多、有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增、偶有局部短暫降雨的機率，氣溫略降稍轉涼，背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，山區午後有局部短暫降雨的機率。



吳德榮表示，下周二、下周三太平洋高壓增強，秋老虎再現，各地白天晴朗炎熱、紫外線強，最高溫皆達36度左右，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。