首波東北風明天報到！台北等3區轉涼有雨　颱風「蒲公英」將生成

▲明日起北東轉涼有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣依然炎熱，明日開始東北風逐漸增強，北部、東半部降雨機率增加，高溫也將略降2度，整體感受較為舒適。中央氣象局表示，目前海上共有兩個熱帶系統，熱帶低壓TD19今日發展為15號颱風「電母」，另一個熱帶低壓TD18也有機會於一、兩天內增強為16號颱風「蒲公英」，兩個熱帶系統對台灣都無影響。

氣象局預報員朱美霖表示，明天開始受到入秋以來首波東北風增強影響，周五至周日間迎風面的大台北、東半部降雨機率增加，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨時間較長，周五、六容易有局部較大雨勢。大台北地區由於水氣較多，平地降雨機率也會提高。

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▲颱風電母（左）稍早生成，另一熱帶低壓也將於近兩日發展為颱風蒲公英（右）。（圖／氣象局）

而桃園以南位處東北風背風側，因此天氣仍是上半天晴朗炎熱、下午山區有雷陣雨。明日各地氣溫為30到33度，中南部平地、桃園沿海地區則較熱，約33到34度，部分地區有36度以上高溫。

另外目前海面上有兩個熱帶系統，熱帶性低氣壓TD18位於關島東南方海面，將往西北西移動，明日北轉後逐漸接近日本南方海面，未來一、兩天內有機會增強為輕度颱風「蒲公英」；另一個熱帶低壓TD19則於今日下午兩點發展為15號颱風「電母」，明日將登陸越南，強度受破壞將減弱。兩個系統對台灣都沒有影響。