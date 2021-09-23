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颱風「電母、蒲公英」將接連生成！最快「雙颱共舞」時間點曝

▲▼海上有兩個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）

▲海上有兩個熱帶性低氣壓，未來一兩天都將發展為颱風。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

海上不平靜！中央氣象局表示，目前台灣附近海面有兩個熱帶性低氣壓TD18、TD19，其中TD18將往日本南方海面行進，TD19則往越南行進，對台灣都沒有影響，預計兩個低壓都會在未來一兩天內生成颱風「電母」、「蒲公英」。明日起受到東北風影響，北部、東北部將降溫且雨勢增多。

氣象局預報員林定宜表示，TD18位於關島東南方海面，將往日本東方海面移動，TD19位於南沙島海面，將往越南移動，兩個低壓對台灣都沒有直接影響，但均可能發展為颱風，預計未來一兩天會接連生成颱風電母、蒲公英。

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氣象局預報員朱美霖表示，TD18距離台灣約2900公里海面上，未來一兩天內將往西北西移動，逐漸往北迴轉接近日本南方海面，目前正在整合中，一兩天內可能成颱。TD19則往中南半島移動，未來24小時內有可能成颱，明天後將登陸越南，強度就會減弱。

▲▼海上有兩個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓TD18。（圖／氣象局）

▲▼海上有兩個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓TD19。（圖／氣象局）

而今日各地天氣高溫炎熱，東半部高溫31到34度、西半部33到35度，嘉義以南、雙北、桃園、花蓮都有36度以上高溫，午後雷雨集中在山區、中南部，可能伴隨明顯短時強降雨及雷擊強陣風。今日深夜東北風逐漸增強，迎風面北部、東半部天氣將逐漸轉變。

明日起入秋以來首波東北風將襲台，北部、東北部高溫略降到31度以下，基隆北海岸、東北部、大台北東側將有局部較大雨勢，由於溫度降低，感受上會很明顯與今日不同，下周一後雖仍受東北風影響，但屆時水氣減少，因此降雨機率會降低，溫度也不會升高到今日33到35度一樣高。

中南部則不受東北風影響，仍是上午天氣炎熱、中午過後有局部雷陣雨。林定宜表示，這次首波東北風南下時間點屬正常範圍，往年都是九月中下旬開始會受到東北風影響。朱美霖則解釋，通常秋季第一道鋒面帶來東北風影響時間，會落在八月底到九月底。

▲▼海上有兩個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓TD19將往越南移動。（圖／日本氣象廳）

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