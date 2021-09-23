蔣萬安曝新會期衛環委員會4大議題　莊競程也力推氣候變遷立法

▲莊競程、蔣萬安當選社福衛環委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院23日舉行常設委員會召委選舉，其中由國民黨立委蔣萬安、民進黨立委莊競程拿下社福衛環委員會召委。蔣萬安表示，防疫措施、疫苗採購情形、勞基法修法及氣候變遷議題，是他在新會期要鎖定的4大議題；莊競程則說，審議衛福部預算、監督防疫工作、氣候變遷立法、推動育嬰留停及性平法修正等重大議題，都必須在新會期繼續推動。

蔣萬安今天下午以「當選新會期衛環召委！鎖定4大議題」為題在臉書發文，指今天是衛環委員會選舉「召集委員」的日子，依往例要推選出2位召委，負責本會期行政部門的業務報告、預算審查以及法案審議。

蔣萬安指出，這會期有非常多需要關注的議題，包含大家最關心的防疫措施、疫苗採購情形，甚至疫苗第二劑覆蓋率，何時能夠達到群體免疫。

蔣萬安也說，低迷許久的生育率如何改善，日前司法院釋字第807號解釋宣告《勞動基準法》第49條第1項規定立即失效，後續法律要如何修正，氣候變遷議題日益重要，台灣的修法期程是什麼，這些都必須一一探討。

▲民進黨立委莊競程（左）、國民黨立委蔣萬安（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



蔣萬安強調，很榮幸在同黨委員的支持下，獲選擔任本會期衛環委員會的召委，上述重要議題將在衛環委員會中，邀請相關行政部門官員集思廣益、共商解決之道。

蔣萬安強調，他一直認為，政治是要讓民眾的生活過得更好，監督政府、保護國人健康及權益，自己會持續關注、更加努力。

同樣當選召委的民進黨立委莊競程，則以「努力承擔，守護台灣守護健康」為題，也在臉書發文表示，感謝大家的支持，自己接任社福及衛環委員會召委，可以預期會有非常多的挑戰，許多重大議題也必須繼續推動，責任重大唯有加倍打拚。

莊競程表示，要先向大家報告幾個關注的重點，包括審議衛福部預算，監督防疫工作的推動，守護國人的健康，還有環保署的氣候變遷立法，他也會跟民進黨立委蘇巧慧、洪申翰繼續合作推動，守護台灣的安全。

莊競程說，會持續為新手爸媽爭取更多保障，繼續督促勞動部推動育嬰留停、《性平工作平等法》的修正，讓政府做家長的後盾，也讓更多年輕人敢生也能養。

▼立法院第10屆第4會期各委員會召委選舉結果。（圖／記者許立昕整理製表）