運動員退役轉職困境　立法院法制局：應修法提高企業投資誘因

▲立法院議場資料照。（圖／ETtoday資料照 ）

記者呂晏慈／台北報導

台灣代表隊今年在東京奧運寫下史上最佳成績，讓競技運動成為國人關注焦點。立法院法制局9月發布「運動員退役轉職出路之研析」報告指出，許多運動員退役後遇上專業無法與就業市場銜接的困境，建議修正《運動產業發展條例》及《國民體育法》，增加對於民間企業聘請運動員的獎勵機制及誘因，並結合企業與學校，培養運動員建立第二專長。

法制局報告直指，運動員的平均退役年齡是33歲，有些運動員可能因受傷必須提前放棄體育生涯，由於他們往往用整個職業生涯苦練單一項目，但退役後卻很容易遇上專業無法與就業市場銜接的困境，因此，許多運動員在結束運動生涯之後的生活處境並不順遂。

法制局建議，應該結合民間力量促進運動員職涯發展，現行法規《績優運動選手就業輔導辦法》及《國家運動訓練中心 輔導績優運動選手擔任運動教練要點》只針對為數不多的頂尖運動員，對大多數運動員退役後的生涯，輔導機制並不充足。

法制局指出，雖然現行《運動產業發展條例》第9條規定，企業聘用績優運動選手，得專案編列經費補助，但聘滿5年後，企業仍可能解聘選手，且《國民體育法》第19條關於聘請專業體育人員的規定未具強制性，效果極為有限。法制局建議，應修正《運動產業發展條例》及《國民體育法》，增加對於民間企業聘請運動員的獎勵機制及誘因。

此外，在協助運動員培養第二專長方面，法制局指出，運動員的生涯瞬息萬變，隨時都有可能因為各種原因退役，我國輔導退役運動員的政策通常是以體育教師、教練、裁判作為運動員轉職的優先考量，再來才是分配到公家機關工作，但該職缺極有限，大都會優先遴聘績優運動選手，對於未獲得獎牌及中途受傷無法持續體育生涯的運動員並無助益。

法制局強調，政府和社會總是在選手得獎時錦上添花，雪中送炭的就業協助一直是體育政策無法突破的問題。有些運動員窮盡一生努力也無法獲得完美的成績，雖然國家沒有義務照顧運動員的一生，但運動員需要長期培訓，他們的黃金歲月比起一般職業短暫，即便沒有獲得獎牌，仍宜予以協助。建議政府宜結合企業和學校，提供創業輔導、諮詢、課程等服務，培養運動員第二專長，使他們在退役後得以順利轉職，維持生活所需。