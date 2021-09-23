立法院召委選舉民眾黨「投自己」　藍綠各拿下8席

▲立法院委員會選舉召委，衛環委員會由莊競程、蔣萬安當選。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院23日進行8個常設委員會的召委選舉，由於召委握有排案權，向來是朝野黨團兵家必爭之地，民進黨團在人數優勢下穩拿8席，扮演關鍵少數的民眾黨團最後採取「投自己」策略，成功讓國民黨團在8個委員會中都拿下1席召委。

立法院共有8個常設委員會，應選出16席召委，依照各委員會朝野立委人數來看，民進黨在8個常設委員會中均可穩拿1席，國民黨則是穩拿4席，在經濟、教育文化、社福衛環及交通委員會，民眾黨團扮演關鍵少數。國民黨團上午召開黨團大會研商召委選舉事宜，總召費鴻泰表示，依黨團得到消息，8個委員會國民黨團都會有1席召委。

民眾黨團總召邱臣遠表示，早上黨團會議決議，國會還是需要監督，且預算會期有非常多的民生議題，包括萊豬、藻礁公投，以及核能政策、疫苗、紓困等，因此在評估各黨團推出的人選後，黨團最後傾向投給自己，希望國會還是要有制衡、監督的力量。

各委員會召委選舉結果如下：

內政委員會：林為洲（國）、吳琪銘（民）

外交及國防委員會：陳以信（國）、趙天麟（民）

經濟委員會：謝衣鳯（國）、邱志偉（民）

財政委員會：李貴敏（國）、鍾佳濱（民）

教育及文化委員會：李德維（國）、林宜瑾（民）

交通委員會：陳雪生（國）、陳明文（民）

司法及法制委員會：葉毓蘭（國）、黃世杰（民）

社會福利及衛生環境委員會：蔣萬安（國）、莊競程（民）