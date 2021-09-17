國民黨團杯葛整天！蘇貞昌逃過備詢　民眾黨怒：這叫「戰鬥藍」？

▲民眾黨批國民黨團杯葛議事。（圖／翻攝民眾黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨團不滿行政院3+11調查書面報告，今（17）日於立院開議時發動杯葛不讓行政院長蘇貞昌上台，一直到下午議會結束。對此，民眾黨抨擊，這款「戰鬥藍」國民黨為了作秀，竟能放任議事停擺，扼殺其他在野黨的質詢權益。

民眾黨表示，這款讓民進黨輕鬆下莊、讓蘇貞昌、陳時中不用接受質詢的「戰鬥藍」，確定是台灣民眾期待看到的戰鬥方式嗎？

民眾黨指出，今天是立法院開議第一天，在朝野同意下將進行「3+11」專案報告，但國民黨的委員從頭到尾只為了要求「蘇貞昌道歉」，霸佔議場干擾議事進行，最終這場鬧劇一路演到下午會議結束，讓陳時中、蘇貞昌完全免上質詢台、輕鬆過關，更讓其他在野黨委員沒有機會質詢官員，真相石沈大海。

民眾黨批評，行政院的傲慢心態，從3+11專案報告內容「只給執政黨委員」，甚至整份「3+11調查報告」只給友好媒體搶先曝光，就可以看得出來完全毫無反省能力。

民眾黨痛批，這樣的政府，唯有透過質詢台上扎實的對答檢驗，才能讓全民看到執政黨的野蠻，可惜身為第一大在野黨，只在乎蘇貞昌「鱷魚的道歉」，用這種對真相一點幫助都沒有的方式，阻撓議事進行，讓行政院的「3+11專案報告」蒙混過關。

民眾黨認為，所謂的「戰鬥」，絕對不是嘴巴上喊喊，撕撕預算書作秀，而是拿出真本事。人民在乎的是你問政的內容，不是作秀的形式，更何況作秀做到讓執政黨毫無畏懼的離開議場，這款戰鬥藍，難怪連自家黨員都賭爛！

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