陳時中稱「BNT去年沒人敢買」　各國採購時間點曝！網嗆爆：供沙小

記者邱晟軒／綜合報導

本站報導「陳時中：BNT採購沒有意識形態 是去年沒人敢買」指出，台灣疫苗覆蓋率低於他國，頻遭在野黨質疑，民眾黨立委賴香伶今（22日）在立院質詢時批，到貨的疫苗近半數來自捐贈，政府在疫苗採購恐有意識形態；衛福部長陳時中反擊，「政府絕對沒有意識形態，去年沒人敢買BNT」。消息曝光後，引起鄉民翻出各國採購時間軸打臉陳時中，直呼「怎麼一直在立院說謊？」

對於疫苗採購時程頻遭質疑，陳時中回應，「在購買疫苗上面，事實上是沒有慢」，去年東洋公司要賣政府3千萬劑，但是商業談判沒有成功，去年8、9月也沒有人敢去買BNT疫苗，現在敢買BNT疫苗，是因為它已經上市，各方面數據均達到效果，疫苗採購應該分散風險，「現在敢買，去年你敢不敢買？」

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▲衛福部長陳時中重申疫苗採購沒有意識形態。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，就有網友在PTT拉出各大國針對輝瑞BNT疫苗，採購的時間軸打臉陳時中：

2020年7月29日，英國宣布向輝瑞預訂3000萬劑

2020年7月31日，美國宣布以21億美元用19.5億美元向輝瑞(Pfizer)預訂1億劑

2020年7月31日，日本宣布向輝瑞購買1.2億劑

2020年7月31日，歐盟宣布向輝瑞購買2億劑

2020年8月上旬，加拿大與已輝瑞簽約2000萬劑

針對東洋公司去年要賣政府3千萬劑，但是商業談判沒有成功。該網友還特別指出，林全說過授權書是最多可以採購3000萬劑，並不是只能賣3000萬劑，「怎麼一直在立法院說謊啊？」

貼文曝光，引起許多網友紛紛回應，「這咖到底是在供沙小啦」、「錯誤的政策比貪汙更可怕」、「沒人敢買？以色列韓國美國都死光了嗎」、「換成高端就敢買了，都不怕失敗的」、「二期沒過的高端直接五百萬」、「那今年五月的時候怎麼不買？」、「當其他國家的人都不是人就對了」、「沒上市不敢買，二期沒解盲完全買爆」、「然後沒有國際認證的高端，隨便買」。

▼行政院長蘇貞昌（左）、陳時中（右）。（圖／記者屠惠剛攝）