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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言高虹安「馬上會被郭董切割」　周玉蔻：想選上竹市長根本笑話

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

名嘴朱學恒日前製作「塔綠班之歌」諷刺民進黨支持者，歌詞中直白寫著「綠畜」，並找來民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚合作獻唱，惹怒綠營。資深媒體人周玉蔻21日批評高虹安不懂政治險惡，馬上會被鴻海創辦人郭台銘切割，想選上新竹市長根本笑話。

朱學恒19日在YouTube上傳「塔綠班之歌」影片，歌詞寫著，「塔綠班，塔綠班，綠畜生氣有夠讚，大家都在嘲笑，你們塔綠班，你看看你塔綠班。」旋律配上綠油精廣告歌，在長達1小時1分鐘不斷循環他與高虹安、黃暐瀚演唱的片段下，相當洗腦。

消息傳出後，惹怒綠營，尤其高虹安身為國會議員，又是民眾黨布局新竹市長的首選，受到的砲火最為猛烈。周玉蔻21日透過臉書批評，「高虹安跟著唱『綠畜』，近墨者黑，可惜了！小女孩不懂政治險惡，馬上會被郭董切割，被柯某利用完了就遭拋棄！想選上新竹市長，根本笑話！」

民進黨新竹市黨部昨譴責，國會議員代表公眾民意在國會殿堂發聲，每字每句都攸關國家利益福祉，網路平台上這些難登大雅之堂的訕笑詞彙，實在應該慎之戒之，「政治人物，謹言慎行是最基本。」

民進黨新竹市黨部表示，高虹安身為立法委員，卻選擇隨之起舞，唱出如此不尊重社會、不尊重宗教、不尊重自己的改編歌曲，「身為政治人物該具備之格調，已蕩然無存！」

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