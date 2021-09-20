高虹安開唱「綠畜塔綠班」　綠營：立委格調蕩然無存

▲高虹安唱朱學恒改編的「塔綠班之歌」。（圖／翻攝民進黨新竹市黨部臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

名嘴「宅神」朱學恒製作用以譏諷民進黨支持者的塔綠班之歌，還找來民眾黨立委高虹安和資深媒體人黃暐瀚合作獻唱，歌詞中直接開罵「綠畜」，對此，民進黨新竹市黨部20日表示，國會議員代表民意在國會殿堂發聲，網路平台上這些訕笑詞彙，實在應該慎之，「政治人物，謹言慎行是最基本。」

民進黨新竹市黨部指出，國會議員代表公眾民意在國會殿堂發聲，每字每句都攸關國家利益福祉，網路平台上這些難登大雅之堂的訕笑詞彙，實在應該慎之戒之，「政治人物，謹言慎行是最基本。」

民進黨新竹市黨部表示，高虹安身為立法委員，卻選擇隨之起舞，唱出如此不尊重社會、不尊重宗教、不尊重自己的改編歌曲，「身為政治人物該具備之格調，已蕩然無存！」

朱學恒19日在YouTube頻道分享影片，以「塔綠班主題曲人聲一小時版，由理工姊姊高虹安、地獄軟爛男黃暐瀚、肥宅朱學恒獻唱，做功課、寫作業、打報告必備～～～」為名，影片長達1小時。

這首「主題曲」由朱學恒、高虹安和黃暐瀚3人的演唱不斷重覆而成，歌曲使用綠油精的旋律，歌詞則寫道「塔綠班、塔綠班，綠畜生氣有夠讚，大家都在嘲笑你們塔綠班，你看看你塔綠班。」