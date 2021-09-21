館長聽高虹安唱「綠畜塔綠班」越聽越賭X　連當在野黨都不會

▲館長對於高虹安唱「綠畜塔綠班」表示越聽越賭X。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

民眾黨立委高虹安因為與「宅神」朱學恒、資深媒體人黃暐瀚，錄製一段唱歌的影片，用知名廣告歌曲「綠油精」的旋律，嘲諷民進黨執政，但是因為歌詞出現「塔綠班」、「綠畜」等羞辱性字眼，讓這起事件「炎上」。館長陳之漢在20日晚間的直播直言「越聽越賭X」。

館長在直播中表示，做一個反對黨、反對的聲音，不要常常做一些像是小孩子做的事，讓台灣人越聽越賭X。

館長直接點名高虹安，「你高虹安是什麼人？你是郭董的人，你是柯P的人，你是民眾黨的人，你是一個立委，你的身分地位去唱這種歌？看了真的搖頭」

▲館長認為，他有時候也看不慣民進黨的作風，但身為立委的高虹安唱這種歌，是自降身價的行為。（圖／翻攝民進黨新竹市黨部臉書）



館長說，他有時候也不認同民進黨的作法，你不爽就針對他們哪一項政策做不好來罵，用立委的身分、以立委的專業一條一條向他們質詢，你們到議會殿堂上，是叫部長出來質詢，讓民眾了解立委領這個薪水是對得起人民的，而不是用唱歌、丟豬內臟的方式。

館長認為，有些立委已經藝人化、網紅化，像是個搞笑團體，像朱學恒、黃暐瀚做這種事情還算合理，因為他們本來就是名嘴，他們沒有這方面的包袱，但是參與這樣的行為，真的是自降身價。

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