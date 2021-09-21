高虹安唱「塔綠班」罵綠畜　鄭宏輝：道歉！否則請辭專心當名嘴

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴朱學恒邀名嘴黃暐瀚和民眾黨立委高虹安一同唱「塔綠斑」，歌詞中還出現「綠畜生氣有夠讚」。對此，民進黨中執委鄭宏輝表示，什麼是「綠畜」？「塔綠班」？高虹安出來道歉。

鄭宏輝20日在臉書表示，改編曲「塔綠班」，不但帶有標籤式的歧視詞彙「塔綠班」，還包含強烈侮辱性的用語「綠畜」，強烈譴責高虹安委員帶頭說出這種撕裂族群的言論！

鄭宏輝指出，民主時代的言論自由，保障的是負責任的言論自由，而非無上限的胡鬧，在美國，歧視黑人的言論會受到制裁；在德國，支持納粹的言論也會受到懲罰；在台灣，公然侮辱更會受到民刑事的追訴，一般人的言論尚且會受到法律及社會的監督，更何況掌握更多權力、言行都有巨大影響力的立法委員？

鄭宏輝提到，霍爾曾為闡釋伏爾泰思想，寫過這句話「我並不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權力」，高虹安當然有絕對的言論自由，任何人都不能拿膠帶把他的嘴巴封死，但言論過後，該負的是責任，能力越大，責任就越大，話不投機就罵人畜生，當然也要負責！

鄭宏輝認為，說「塔綠班」喊「綠畜」，或許並不會犯法，更不會被抓去關，但是當立委不尊重人民，只顧著流量和討好自己的支持者時，這個立委還能代表人民嗎？「高虹安委員，難道泛綠人民沒有納稅，供給你的部長級待遇？」

鄭宏輝呼籲，請高虹安出來道歉！並保證不再說出這兩個詞彙，立委是代表人民的角色，即便是新科立委也要努力扮演好自己的角色，而不是為了流量與話題無所不用其極，請不要教壞囝仔大小，立委代表的是人民，若想口無遮攔的話，歡迎辭職專心當名嘴！

▼高虹安唱朱學恒改編的「塔綠班之歌」。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）





